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شباط قطع الرباط.. المسند يتوقّع "هطولات سابع أيام المطرية"  والتحذير لمكة

قال: كتلة باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية وذروتها من الثلاثاء والصفر حاضر

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية، ومتوقع أن تزحف جنوباً، حيث تتشكّل خلايا رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية والباحة، والبحرين وقطر وشمالي الإمارات، محذّراً من أن "المطرية" قد تكون شبه غزيرة في نواحٍ جنوب غربي مكة المكرّمة.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أن كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من السعودية تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى".

وتابع: اليوم دخول موسم الشبط ويأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي، والشبط عدد أيامه 26 يوماً وله من المنازل منزلتان (النعايم والبلدة).

وأردف: في الشبط (عادة) درجة الحرارة منخفضة ويتكون الصقيع والضباب صباحاً، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل (شباط قطع الرباط وقرقع البيبان) كناية عن نشاط الرياح فيه، وأقصى وقت لدخول وقت الفجر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شباط قطع الرباط.. المسند يتوقّع "هطولات سابع أيام المطرية"  والتحذير لمكة
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية، ومتوقع أن تزحف جنوباً، حيث تتشكّل خلايا رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية والباحة، والبحرين وقطر وشمالي الإمارات، محذّراً من أن "المطرية" قد تكون شبه غزيرة في نواحٍ جنوب غربي مكة المكرّمة.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أن كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من السعودية تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى".

وتابع: اليوم دخول موسم الشبط ويأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي، والشبط عدد أيامه 26 يوماً وله من المنازل منزلتان (النعايم والبلدة).

وأردف: في الشبط (عادة) درجة الحرارة منخفضة ويتكون الصقيع والضباب صباحاً، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل (شباط قطع الرباط وقرقع البيبان) كناية عن نشاط الرياح فيه، وأقصى وقت لدخول وقت الفجر.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:02 AM

شباط قطع الرباط.. المسند يتوقّع "هطولات سابع أيام المطرية"  والتحذير لمكة

قال: كتلة باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية وذروتها من الثلاثاء والصفر حاضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو السابع من الحالة المطرية، ومتوقع أن تزحف جنوباً، حيث تتشكّل خلايا رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية والباحة، والبحرين وقطر وشمالي الإمارات، محذّراً من أن "المطرية" قد تكون شبه غزيرة في نواحٍ جنوب غربي مكة المكرّمة.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أن كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من السعودية تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى".

وتابع: اليوم دخول موسم الشبط ويأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي، والشبط عدد أيامه 26 يوماً وله من المنازل منزلتان (النعايم والبلدة).

وأردف: في الشبط (عادة) درجة الحرارة منخفضة ويتكون الصقيع والضباب صباحاً، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل (شباط قطع الرباط وقرقع البيبان) كناية عن نشاط الرياح فيه، وأقصى وقت لدخول وقت الفجر.

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