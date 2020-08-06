فرق الدفاع المدني تحاصر حريقاً داخل ساحة قطار الحرمين بجدة

"القرني": جارٍ احتواؤه وإخماده.. ولا إصابات

يباشر الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية، فيما لم تسجل إصابات حتى الآن.

وكشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، عن أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً عند الساعة 5:27 دقيقة من مساء اليوم الخميس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بجدة.

وأضاف العقيد القرني أنه فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة ٢٠*٦٠ م.

وأوضح أن الفرق عملت على احتواء الحادث في موقعه دون الانتشار للمواقع المجاورة، مشيراً بأن الفرق لا زالت تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى اللحظة.