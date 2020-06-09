أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.
"الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة
من بين 3288 حالة تم تسجيلها اليوم
أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.
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"الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزةمحمد المواسي سبق 2020-06-09
أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:29 PM
"الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة
من بين 3288 حالة تم تسجيلها اليوم
أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.
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