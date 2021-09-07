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"تعبنا نريد حياة طبيعية".. "طالبان" تفرق بالقوة 3 مظاهرات في كابول

المحتجون اتهموا باكستان بالتدخل في شؤون بلدهم

أطلق عناصر حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص، الذين نظّموا عدة مسيرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة، التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

ونظّمت ثلاث مظاهرات على الأقل في أنحاء كابول، في خطوة تعبير عن المعارضة، ما كان يمكن تخيلها في عهد "طالبان" الأول، عندما كان يجري إعدام الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.

ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني، وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية، واتّهموا باكستان بالتدخل، نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقالت المتظاهرة ساره فهيم (25 عامًا)، التي شاركت مع أكثر من 70 شخصًا معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج مقر السفارة الباكستانية: "نريد بأن تكون بلدهن حرة، نريد أن يعاد إعمارها، تعبنا".

وأضافت: "يريد جميع أبناء شعبنا حياة طبيعية، إلى متى سنعيش في هذا الوضع؟".

وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة "طالبان" الأخيرة، ولطالما اتُّهمت بتوفير ملاذ آمن لقادة الحركة، بعدما أطاح بهم الغزو الذي قادته واشنطن عام 2001.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تعبنا نريد حياة طبيعية".. "طالبان" تفرق بالقوة 3 مظاهرات في كابول
سبق

أطلق عناصر حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص، الذين نظّموا عدة مسيرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة، التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

ونظّمت ثلاث مظاهرات على الأقل في أنحاء كابول، في خطوة تعبير عن المعارضة، ما كان يمكن تخيلها في عهد "طالبان" الأول، عندما كان يجري إعدام الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.

ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني، وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية، واتّهموا باكستان بالتدخل، نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقالت المتظاهرة ساره فهيم (25 عامًا)، التي شاركت مع أكثر من 70 شخصًا معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج مقر السفارة الباكستانية: "نريد بأن تكون بلدهن حرة، نريد أن يعاد إعمارها، تعبنا".

وأضافت: "يريد جميع أبناء شعبنا حياة طبيعية، إلى متى سنعيش في هذا الوضع؟".

وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة "طالبان" الأخيرة، ولطالما اتُّهمت بتوفير ملاذ آمن لقادة الحركة، بعدما أطاح بهم الغزو الذي قادته واشنطن عام 2001.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:41 PM

"تعبنا نريد حياة طبيعية".. "طالبان" تفرق بالقوة 3 مظاهرات في كابول

المحتجون اتهموا باكستان بالتدخل في شؤون بلدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق عناصر حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص، الذين نظّموا عدة مسيرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة، التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

ونظّمت ثلاث مظاهرات على الأقل في أنحاء كابول، في خطوة تعبير عن المعارضة، ما كان يمكن تخيلها في عهد "طالبان" الأول، عندما كان يجري إعدام الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.

ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني، وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية، واتّهموا باكستان بالتدخل، نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بـ"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقالت المتظاهرة ساره فهيم (25 عامًا)، التي شاركت مع أكثر من 70 شخصًا معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج مقر السفارة الباكستانية: "نريد بأن تكون بلدهن حرة، نريد أن يعاد إعمارها، تعبنا".

وأضافت: "يريد جميع أبناء شعبنا حياة طبيعية، إلى متى سنعيش في هذا الوضع؟".

وكانت باكستان واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحكومة "طالبان" الأخيرة، ولطالما اتُّهمت بتوفير ملاذ آمن لقادة الحركة، بعدما أطاح بهم الغزو الذي قادته واشنطن عام 2001.

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