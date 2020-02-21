"العمل" توحد الخدمات المقدمة بمكاتبها دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة

أصبح بإمكان العميل تنفيذ الخدمة خلال زيارته لأي مكتب بالمملكة

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة لعملائها وتقوم بتنفيذها من خلال زيارة العميل لأي فرع بالمملكة، دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.

وتفصيلاً، أصبح الآن بإمكان العميل مراجعة وتنفيذ الخدمة من خلال زيارته لأي فرع مكتب عمل بالمملكة بعد أن كان سابقاً يُلزم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل التابعة له المنشأة.

وتقدم هذه الخدمة الجديدة من وزارة العمل على أكثر من مرحلة، لحرصها على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتكامل العمل في المناطق والتسهيل على المراجعين بعدم التقيد بمراجعة المكتب التابع للمنشأة.