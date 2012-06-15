"آل الشيخ": "هيئة الترفية" تفكّر في رعاية فريق "شيفليد يونايتد"

دعا الشركات السعودية لدعم فريق "ابن مساعد"

دعا تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفية، الشركات السعودية لتقديم رعاية لفريق "شيفليد يونايتد" العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال "آل الشيخ": "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي؛ لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وأضاف: نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خصوصاً أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو أكثر بطولة مشاهدةً.