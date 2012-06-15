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"آل الشيخ": "هيئة الترفية" تفكّر في رعاية فريق "شيفليد يونايتد"

دعا الشركات السعودية لدعم فريق "ابن مساعد"

دعا تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفية، الشركات السعودية لتقديم رعاية لفريق "شيفليد يونايتد" العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال "آل الشيخ": "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي؛ لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وأضاف: نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خصوصاً أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو أكثر بطولة مشاهدةً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ": "هيئة الترفية" تفكّر في رعاية فريق "شيفليد يونايتد"
سبق

دعا تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفية، الشركات السعودية لتقديم رعاية لفريق "شيفليد يونايتد" العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال "آل الشيخ": "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي؛ لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وأضاف: نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خصوصاً أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو أكثر بطولة مشاهدةً.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
05:31 PM

"آل الشيخ": "هيئة الترفية" تفكّر في رعاية فريق "شيفليد يونايتد"

دعا الشركات السعودية لدعم فريق "ابن مساعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفية، الشركات السعودية لتقديم رعاية لفريق "شيفليد يونايتد" العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال "آل الشيخ": "أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي؛ لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وأضاف: نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خصوصاً أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو أكثر بطولة مشاهدةً.

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200 مليون

26 ديسمبر
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