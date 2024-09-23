النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة

أشاد بالإنجازات التي تحقّقت في عهد الملك سلمان بمختلف المجالات

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة.

وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة.

ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة.

وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة
سبق

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة.

وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة.

ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة.

وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
03:03 PM

"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة

أشاد بالإنجازات التي تحقّقت في عهد الملك سلمان بمختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
112

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة.

وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة.

ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة.

وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,898
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,053
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,031
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,612

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة