"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89. وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة. وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة. ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة. وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة. وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.

"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-23 رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.



وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة.



وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة.



ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة.



وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.



وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 03:03 PM

"السيالي": مناسبة اليوم الوطني 89 بزوغ شمس جديدة لأبناء المملكة أشاد بالإنجازات التي تحقّقت في عهد الملك سلمان بمختلف المجالات





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رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.



وقال "السيالي": بإشراقة هذا اليوم المجيد، وفي الذكرى الخالدة لليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية.. يتجدّد الحب والولاء والانتماء، إنه يوم محفور في ذاكرة ووجدان الشعب السعودي.. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة.



وأضاف: هذا يوم يحتفل فيه أبناء هذا الوطن المعطاء بالذكرى "89" لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، يوم أمة تجسدت فيه وحدتها بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، يوم بزوغ شمس جديدة ليفخر فيه أبناء شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم عما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية في مختلف القطاعات والمجالات، عززت من مكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة كدولة رائدة وطموحة.



ولم تغفل الدولة توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء المجتمع؛ الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة؛ مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومتنا الرشيدة.



وأشاد "السيالي" بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف المجالات، وخصوصاً الخدمات الصحية والتي تحظى بالاهتمام من قادة هذه البلاد منذ تأسيسها؛ حيث واكبت مراحل النمو والازدهار والتقدم، وأن ما حققته الصحة في جدة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية؛ هو دليل على ما تحقق من منجزات في الخدمات الصحية المقدمة، شملت كذلك برامج وخطوات التحول الرقمي، والتي تهدف لتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.



وقال: بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية فقط 2330000 مراجع لعام 1440هـ، وهناك مشاريع منجزة وعددها 15 مشروعاً، وأخرى جارٍ تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، ومشاريع مطروحة وعددها 40 مشروعاً؛ مما يسهم في تطوير المستشفيات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة، وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.