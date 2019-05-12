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وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

يعد خياراً فعالاً.. "طمني".. حين تجتمع الأدوية وبدائلها تحت سقف واحد

تطبيق دشّنه "الربيعة" قبل أشهر وزادت الحاجة إليه مع جائحة "كورونا"

في ظل الإجراءات الاحترازية لأزمة "كورونا" التي تتخذها وزارة الصحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين، يجري توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوية دون عناء عبر التطبيق المتقدم "طمني"؛ وذلك لضمان بقائهم في منازلهم وهم في أتم صحة وعافية.

ويوفر تطبيق "طمني" الذي دشّنه وزير الصحة توفيق الربيعة؛ قبل أشهر، معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي "الباركود"؛ حيث زادت الحاجة إلى التطبيق بعد انتشار جائحة "كورونا" إذ يعد خياراً فعالاً.

ويمكن للأفراد الاستفادة من #تطبيق_طمني المقدم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدام خدمات البحث عن دواء وبدائله وأسعاره وتقديم البلاغات، والاستفسارات ومتابعة جميع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها الكثير.

ويتيح تطبيق_طمني من #الغذاء_والدواء للمستهلك معرفة أماكن الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوافر فيها الأدوية والمستلزمات كافة التي قد لا تتوافر في أي صيدلية أخرى.

ويستقبل تطبيق "طمني" البلاغات بشكل مباشر ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات، ويمكن لمستخدمي "ios" و"أندرويد" تحميله والاستفادة منه، كما تمّ تدشين خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي عبارة عن مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد تطبيق طمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعد خياراً فعالاً.. "طمني".. حين تجتمع الأدوية وبدائلها تحت سقف واحد
سبق

في ظل الإجراءات الاحترازية لأزمة "كورونا" التي تتخذها وزارة الصحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين، يجري توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوية دون عناء عبر التطبيق المتقدم "طمني"؛ وذلك لضمان بقائهم في منازلهم وهم في أتم صحة وعافية.

ويوفر تطبيق "طمني" الذي دشّنه وزير الصحة توفيق الربيعة؛ قبل أشهر، معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي "الباركود"؛ حيث زادت الحاجة إلى التطبيق بعد انتشار جائحة "كورونا" إذ يعد خياراً فعالاً.

ويمكن للأفراد الاستفادة من #تطبيق_طمني المقدم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدام خدمات البحث عن دواء وبدائله وأسعاره وتقديم البلاغات، والاستفسارات ومتابعة جميع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها الكثير.

ويتيح تطبيق_طمني من #الغذاء_والدواء للمستهلك معرفة أماكن الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوافر فيها الأدوية والمستلزمات كافة التي قد لا تتوافر في أي صيدلية أخرى.

ويستقبل تطبيق "طمني" البلاغات بشكل مباشر ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات، ويمكن لمستخدمي "ios" و"أندرويد" تحميله والاستفادة منه، كما تمّ تدشين خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي عبارة عن مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:04 AM

يعد خياراً فعالاً.. "طمني".. حين تجتمع الأدوية وبدائلها تحت سقف واحد

تطبيق دشّنه "الربيعة" قبل أشهر وزادت الحاجة إليه مع جائحة "كورونا"

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زيد الخمشي - الرياض
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في ظل الإجراءات الاحترازية لأزمة "كورونا" التي تتخذها وزارة الصحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين، يجري توفير كل ما يحتاجون إليه من أدوية دون عناء عبر التطبيق المتقدم "طمني"؛ وذلك لضمان بقائهم في منازلهم وهم في أتم صحة وعافية.

ويوفر تطبيق "طمني" الذي دشّنه وزير الصحة توفيق الربيعة؛ قبل أشهر، معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي "الباركود"؛ حيث زادت الحاجة إلى التطبيق بعد انتشار جائحة "كورونا" إذ يعد خياراً فعالاً.

ويمكن للأفراد الاستفادة من #تطبيق_طمني المقدم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدام خدمات البحث عن دواء وبدائله وأسعاره وتقديم البلاغات، والاستفسارات ومتابعة جميع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها الكثير.

ويتيح تطبيق_طمني من #الغذاء_والدواء للمستهلك معرفة أماكن الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوافر فيها الأدوية والمستلزمات كافة التي قد لا تتوافر في أي صيدلية أخرى.

ويستقبل تطبيق "طمني" البلاغات بشكل مباشر ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات، ويمكن لمستخدمي "ios" و"أندرويد" تحميله والاستفادة منه، كما تمّ تدشين خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي عبارة عن مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات.

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