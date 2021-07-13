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أمين مكة: بعض المقاولين "فشلونا" مع المواطنين

بعد تعثر مشروع الدائري الرابع بمكة.. وطرحه مجدّداً

وصف أمين العاصمة المقدّسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أداء بعض مقاولي المشاريع بمكة المكرّمة بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع؛ بـ"الفشل".

وقال "القويحص"؛ على هامش اللقاء الذي نظّمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرّمة، بحضور "سبق": اضطرت الأمانة إلى سحب عددٍ من المشاريع بعد تعثر المقاولين بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع بمكة وطرحها من جديد، ومع الأسف الشديد المقاولون "فشلونا" أمام المواطنين.

ولفت إلى أن الأمانة وصلت إلى المرحلة الأخيرة في مشروع الطريق الدائري الرابع بمكة.

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أمين مكة: بعض المقاولين "فشلونا" مع المواطنين
سبق

وصف أمين العاصمة المقدّسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أداء بعض مقاولي المشاريع بمكة المكرّمة بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع؛ بـ"الفشل".

وقال "القويحص"؛ على هامش اللقاء الذي نظّمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرّمة، بحضور "سبق": اضطرت الأمانة إلى سحب عددٍ من المشاريع بعد تعثر المقاولين بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع بمكة وطرحها من جديد، ومع الأسف الشديد المقاولون "فشلونا" أمام المواطنين.

ولفت إلى أن الأمانة وصلت إلى المرحلة الأخيرة في مشروع الطريق الدائري الرابع بمكة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:01 PM

أمين مكة: بعض المقاولين "فشلونا" مع المواطنين

بعد تعثر مشروع الدائري الرابع بمكة.. وطرحه مجدّداً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,606

وصف أمين العاصمة المقدّسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أداء بعض مقاولي المشاريع بمكة المكرّمة بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع؛ بـ"الفشل".

وقال "القويحص"؛ على هامش اللقاء الذي نظّمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرّمة، بحضور "سبق": اضطرت الأمانة إلى سحب عددٍ من المشاريع بعد تعثر المقاولين بما فيها مشروع طريق الدائري الرابع بمكة وطرحها من جديد، ومع الأسف الشديد المقاولون "فشلونا" أمام المواطنين.

ولفت إلى أن الأمانة وصلت إلى المرحلة الأخيرة في مشروع الطريق الدائري الرابع بمكة.

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