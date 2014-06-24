أمانة الجوف تزيل 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف

ضمن حملات تحسين المشهد الحضري

واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوه البصري بإزالة أكثر من 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف، كما تمت إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م٢ في عدد من الأحياء.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الفرق المختصة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.

وحذر "الحموان" من تركيب لوحات إعلانية وملصقات مخالفة، ورمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والابلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.