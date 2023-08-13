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فرنسا تعزز وجودها بالمتوسط وتطالب تركيا بوقف التنقيب بالمياه المتنازع عليها

"ماكرون" أعلن دعم بلاده لليونان ودعا لحوار سلمي بين الدولتين الجارتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن باريس ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط داعيًا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال مكتب ماكرون في بيان إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف "أحادية".

وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي" بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع البيان أن فرنسا "ستعزز مؤقتًا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".

وحض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.

وقال ميتسوتاكيس في بيان: "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق"، محذرًا أنه "عندما تتجمع العديد من القوى العسكرية في منطقة محدودة، يصبح خطر وقوع حادث متربصًا"، مشيرًا إلى أن أثينا لا تسعى إلى التصعيد، لكنه أردف: "سيتم الرد على أي استفزاز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تعزز وجودها بالمتوسط وتطالب تركيا بوقف التنقيب بالمياه المتنازع عليها
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن باريس ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط داعيًا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال مكتب ماكرون في بيان إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف "أحادية".

وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي" بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع البيان أن فرنسا "ستعزز مؤقتًا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".

وحض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.

وقال ميتسوتاكيس في بيان: "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق"، محذرًا أنه "عندما تتجمع العديد من القوى العسكرية في منطقة محدودة، يصبح خطر وقوع حادث متربصًا"، مشيرًا إلى أن أثينا لا تسعى إلى التصعيد، لكنه أردف: "سيتم الرد على أي استفزاز".

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:19 AM

فرنسا تعزز وجودها بالمتوسط وتطالب تركيا بوقف التنقيب بالمياه المتنازع عليها

"ماكرون" أعلن دعم بلاده لليونان ودعا لحوار سلمي بين الدولتين الجارتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن باريس ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط داعيًا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال مكتب ماكرون في بيان إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف "أحادية".

وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي" بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع البيان أن فرنسا "ستعزز مؤقتًا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".

وحض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.

وقال ميتسوتاكيس في بيان: "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق"، محذرًا أنه "عندما تتجمع العديد من القوى العسكرية في منطقة محدودة، يصبح خطر وقوع حادث متربصًا"، مشيرًا إلى أن أثينا لا تسعى إلى التصعيد، لكنه أردف: "سيتم الرد على أي استفزاز".

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