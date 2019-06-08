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قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء

الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات

شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.

ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.

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قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
سبق

شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.

ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:44 PM

قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء

الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.

ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.

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