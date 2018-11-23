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"الإعلام المرئي": غدًا.. انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

كشفت أن مخالفات التخلّف تشمل غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال

أفادت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن المهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية ستنتهي غداً (24 نوفمبر 2021م).

وأكّدت على جميع الصحف الإلكترونية ضرورة تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخوّلها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة، مشيرةً إلى أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ولفتت الهيئة إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًّا.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعطت الصحف الإلكترونية مهلة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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"الإعلام المرئي": غدًا.. انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية
سبق

أفادت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن المهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية ستنتهي غداً (24 نوفمبر 2021م).

وأكّدت على جميع الصحف الإلكترونية ضرورة تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخوّلها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة، مشيرةً إلى أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ولفتت الهيئة إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًّا.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعطت الصحف الإلكترونية مهلة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
03:04 PM

"الإعلام المرئي": غدًا.. انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

كشفت أن مخالفات التخلّف تشمل غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن المهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية ستنتهي غداً (24 نوفمبر 2021م).

وأكّدت على جميع الصحف الإلكترونية ضرورة تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخوّلها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة، مشيرةً إلى أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ولفتت الهيئة إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًّا.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعطت الصحف الإلكترونية مهلة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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142 مليون ..

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