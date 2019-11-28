النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البصرة تحتضن الحدث.. العراق تستضيف خليجي 25 لكرة القدم

وافق المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ على قبول ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة.

وأكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، في تصريحات صحفية؛ أن قبول الملف العراقي جاء بعد استعراض محتواه، مؤكدًا انطباق كافة معايير الاستضافة عليه، قائلًا: "شرف لنا قبول الملف العراقي".

وأضاف الرميحي: "تم قبول الملف العراقي لتنظيم خليجي 25 مبدئيًّا، لكن الإعلان الرسمي سيكون عقب استيفاء كافة المعايير، وجميع الأعضاء ساندوا الملف".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
البصرة تحتضن الحدث.. العراق تستضيف خليجي 25 لكرة القدم
سبق

وافق المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ على قبول ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة.

وأكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، في تصريحات صحفية؛ أن قبول الملف العراقي جاء بعد استعراض محتواه، مؤكدًا انطباق كافة معايير الاستضافة عليه، قائلًا: "شرف لنا قبول الملف العراقي".

وأضاف الرميحي: "تم قبول الملف العراقي لتنظيم خليجي 25 مبدئيًّا، لكن الإعلان الرسمي سيكون عقب استيفاء كافة المعايير، وجميع الأعضاء ساندوا الملف".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:39 PM

البصرة تحتضن الحدث.. العراق تستضيف خليجي 25 لكرة القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
381

وافق المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ على قبول ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة.

وأكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، في تصريحات صحفية؛ أن قبول الملف العراقي جاء بعد استعراض محتواه، مؤكدًا انطباق كافة معايير الاستضافة عليه، قائلًا: "شرف لنا قبول الملف العراقي".

وأضاف الرميحي: "تم قبول الملف العراقي لتنظيم خليجي 25 مبدئيًّا، لكن الإعلان الرسمي سيكون عقب استيفاء كافة المعايير، وجميع الأعضاء ساندوا الملف".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,712
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,076
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,432

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة