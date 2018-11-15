"السبيعي" مُتغيب منذ شهر وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه

عمره ٣٢ عاماً وخرج من بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارته

ناشد سعد محمد السبيعي مساعدته في العثور على شقيقه المتغيب منذ شهر عن منزلهم بمحافظة الخرمة.

وقال "السبيعي": قبل شهر خرج أخي سلطان ٣٢ عاماً من المنزل بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارة (فورد مركيز 2004 ) اللون أسود ولوحة رقم ( ا ك ر ٦٩٤٨ ) ثم فقدنا الاتصال معه ولا نعلم مكانه.

وناشد مَنْ يعثر على المتغيب أن يبادر بالاتصال لأقرب مركز أمني أو يتواصل معه على هذه الأرقام:

٠٥٠٣٢٢٧٨٠٢

‭٠٥٠ ٠١١ ٠٠٥٢

‭٠٥٠ ١٤٥ ٥٠٥٠