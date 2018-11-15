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"السبيعي" مُتغيب منذ شهر وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه

عمره ٣٢ عاماً وخرج من بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارته

ناشد سعد محمد السبيعي مساعدته في العثور على شقيقه المتغيب منذ شهر عن منزلهم بمحافظة الخرمة.

وقال "السبيعي": قبل شهر خرج أخي سلطان ٣٢ عاماً من المنزل بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارة (فورد مركيز 2004 ) اللون أسود ولوحة رقم ( ا ك ر ٦٩٤٨ ) ثم فقدنا الاتصال معه ولا نعلم مكانه.

وناشد مَنْ يعثر على المتغيب أن يبادر بالاتصال لأقرب مركز أمني أو يتواصل معه على هذه الأرقام:
٠٥٠٣٢٢٧٨٠٢
‭٠٥٠ ٠١١ ٠٠٥٢
‭٠٥٠ ١٤٥ ٥٠٥٠

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"السبيعي" مُتغيب منذ شهر وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه
سبق

ناشد سعد محمد السبيعي مساعدته في العثور على شقيقه المتغيب منذ شهر عن منزلهم بمحافظة الخرمة.

وقال "السبيعي": قبل شهر خرج أخي سلطان ٣٢ عاماً من المنزل بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارة (فورد مركيز 2004 ) اللون أسود ولوحة رقم ( ا ك ر ٦٩٤٨ ) ثم فقدنا الاتصال معه ولا نعلم مكانه.

وناشد مَنْ يعثر على المتغيب أن يبادر بالاتصال لأقرب مركز أمني أو يتواصل معه على هذه الأرقام:
٠٥٠٣٢٢٧٨٠٢
‭٠٥٠ ٠١١ ٠٠٥٢
‭٠٥٠ ١٤٥ ٥٠٥٠

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:32 PM

"السبيعي" مُتغيب منذ شهر وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه

عمره ٣٢ عاماً وخرج من بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارته

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
4,465

ناشد سعد محمد السبيعي مساعدته في العثور على شقيقه المتغيب منذ شهر عن منزلهم بمحافظة الخرمة.

وقال "السبيعي": قبل شهر خرج أخي سلطان ٣٢ عاماً من المنزل بالخرمة متوجهاً إلى الرياض بسيارة (فورد مركيز 2004 ) اللون أسود ولوحة رقم ( ا ك ر ٦٩٤٨ ) ثم فقدنا الاتصال معه ولا نعلم مكانه.

وناشد مَنْ يعثر على المتغيب أن يبادر بالاتصال لأقرب مركز أمني أو يتواصل معه على هذه الأرقام:
٠٥٠٣٢٢٧٨٠٢
‭٠٥٠ ٠١١ ٠٠٥٢
‭٠٥٠ ١٤٥ ٥٠٥٠

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