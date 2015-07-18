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"تقييم".. إطلاق برنامج يصنّف المنشآت الغذائية تَبَعًا لالتزامها بالاشتراطات

"الغذاء والدواء": لدعم برامج السلامة في مصانع المياه المعبأة والثلج وعمالها

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء "برنامج تقييم"، لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة ودعم برامج السلامة في مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج والعاملين بها؛ في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة (2018- 2023م).

ويصنف البرنامج المنشآت الغذائية إلى درجات تَبَعًا لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يدعم البرنامج زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجيًّا بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في الربع الأخير من عام 2019م، إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة الغذائية في تطبيق الاشتراطات التي قد تؤدي إلى التأثير على صحة المستهلك، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقة المستهلك، وضمان سلامة غذائه؛ فضلًا عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العامّ للمصانع الغذائية بالمملكة.

واعتمدت "الغذاء والدواء" في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات؛ إذ يرمز الحرف (A +) إلى الدرجة (95– 100) وتدل على تطبيق (مميز) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، الحرف (A) يعبّر عن الدرجة (91– 94) وتدل على تطبيق (ممتاز) لالتزام المنشأة؛ فيما يرمز الحرف (B) إلى الدرجة (81- 90) وتدل على تطبيق (جيد جدًّا) لالتزام المنشأة، والحرف (C) يعبر عن الدرجة (71– 80) وتدل على تطبيق (جيد) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة؛ بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة تكون معرّضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تقيم عددًا من ورش العمل في الرياض، وجدة، والدمام خلال شهر ذي القعدة؛ للتعريف ببرنامج تقييم المنشآت الغذائية، كما وجّهت الدعوة لجميع مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقييم".. إطلاق برنامج يصنّف المنشآت الغذائية تَبَعًا لالتزامها بالاشتراطات
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء "برنامج تقييم"، لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة ودعم برامج السلامة في مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج والعاملين بها؛ في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة (2018- 2023م).

ويصنف البرنامج المنشآت الغذائية إلى درجات تَبَعًا لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يدعم البرنامج زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجيًّا بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في الربع الأخير من عام 2019م، إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة الغذائية في تطبيق الاشتراطات التي قد تؤدي إلى التأثير على صحة المستهلك، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقة المستهلك، وضمان سلامة غذائه؛ فضلًا عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العامّ للمصانع الغذائية بالمملكة.

واعتمدت "الغذاء والدواء" في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات؛ إذ يرمز الحرف (A +) إلى الدرجة (95– 100) وتدل على تطبيق (مميز) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، الحرف (A) يعبّر عن الدرجة (91– 94) وتدل على تطبيق (ممتاز) لالتزام المنشأة؛ فيما يرمز الحرف (B) إلى الدرجة (81- 90) وتدل على تطبيق (جيد جدًّا) لالتزام المنشأة، والحرف (C) يعبر عن الدرجة (71– 80) وتدل على تطبيق (جيد) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة؛ بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة تكون معرّضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تقيم عددًا من ورش العمل في الرياض، وجدة، والدمام خلال شهر ذي القعدة؛ للتعريف ببرنامج تقييم المنشآت الغذائية، كما وجّهت الدعوة لجميع مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج في المملكة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:41 AM

"تقييم".. إطلاق برنامج يصنّف المنشآت الغذائية تَبَعًا لالتزامها بالاشتراطات

"الغذاء والدواء": لدعم برامج السلامة في مصانع المياه المعبأة والثلج وعمالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء "برنامج تقييم"، لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة ودعم برامج السلامة في مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج والعاملين بها؛ في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة (2018- 2023م).

ويصنف البرنامج المنشآت الغذائية إلى درجات تَبَعًا لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يدعم البرنامج زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجيًّا بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في الربع الأخير من عام 2019م، إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة الغذائية في تطبيق الاشتراطات التي قد تؤدي إلى التأثير على صحة المستهلك، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقة المستهلك، وضمان سلامة غذائه؛ فضلًا عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العامّ للمصانع الغذائية بالمملكة.

واعتمدت "الغذاء والدواء" في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات؛ إذ يرمز الحرف (A +) إلى الدرجة (95– 100) وتدل على تطبيق (مميز) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، الحرف (A) يعبّر عن الدرجة (91– 94) وتدل على تطبيق (ممتاز) لالتزام المنشأة؛ فيما يرمز الحرف (B) إلى الدرجة (81- 90) وتدل على تطبيق (جيد جدًّا) لالتزام المنشأة، والحرف (C) يعبر عن الدرجة (71– 80) وتدل على تطبيق (جيد) لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة؛ بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة تكون معرّضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تقيم عددًا من ورش العمل في الرياض، وجدة، والدمام خلال شهر ذي القعدة؛ للتعريف ببرنامج تقييم المنشآت الغذائية، كما وجّهت الدعوة لجميع مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة والثلج في المملكة.

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