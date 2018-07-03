وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.

كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها.

"سبق" ترصد الجهود الأمنية لرجال الأمن بسوق عكاظ 12 متعب البقمي سبق 2018-07-03 كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها. وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 07:42 PM

اخر تعديل 03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 09:58 PM

"سبق" ترصد الجهود الأمنية لرجال الأمن بسوق عكاظ 12 يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها





A A A





12 مشاركة

كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.