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"سبق" ترصد الجهود الأمنية لرجال الأمن بسوق عكاظ 12

يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها

كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد الجهود الأمنية لرجال الأمن بسوق عكاظ 12
سبق

كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
07:42 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:58 PM

"سبق" ترصد الجهود الأمنية لرجال الأمن بسوق عكاظ 12

يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
4,990

كثفت الجهات الأمنية جهود رجال الأمن بسوق عكاظ التاريخي بدورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. والذي يشهد إقبالاً من زوار الطائف من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه المشاركة الأمنية من قبل عدة جهات عسكرية بمحافظة الطائف ممثلة بأمن المهمات بشرطة الطائف، ومرور الطائف، وأمن المنشآت، كل عام في إطار منظومة أمنية مميزة بالتنظيم الأمني والميداني، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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