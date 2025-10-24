أمير حائل ونائبه يستقبلان مدير شرطة المنطقة الجديد

ثمنا جهود "المحيميد".. وحثا على بذل المزيد من الجهد

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد، ومدير شرطة المنطقة الجديد اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي.

ونوه أمير منطقة حائل بالإنجازات الأمنية المتلاحقة في مناطق المملكة، مشيدًا بجهود منسوبي القطاعات الأمنية، مثمنًا جهود مدير شرطة المنطقة السابق اللواء "المحيميد" خلال مدة عمله، متمنيًا له التوفيق، ومرحبًا باللواء "العتيبي"، حاثًا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستويات أعلى للأداء الأمني والتطويري في مختلف القطاعات.

من جهة أخرى استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد، ومدير شرطة المنطقة الجديد اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي بمناسبة تعيينه.

وقدّم شكره وتقديره للواء "المحيميد" على ما بذله من جهود خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق، مهنئاً اللواء "العتيبي" بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.