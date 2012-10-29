النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أشار لإمكانية إنتاجها لدى الشركاء الأجانب الذين تتوفر لديهم المعدات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.

وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.

وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.

وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".

وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا
سبق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.

وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.

وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.

وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".

وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:46 PM

"بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أشار لإمكانية إنتاجها لدى الشركاء الأجانب الذين تتوفر لديهم المعدات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
164

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.

وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.

وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.

وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".

وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,356
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,752
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,821

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة