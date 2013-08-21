النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنين في حضن أمها.. "الصنيدح" يروي كيف أنقذ رضيعة من حادث أفقدها والديها

رفض حكي القصة حتى لاحظ أصدقاؤه اختفاءه لرعايتها فنشرها أحدهم ونالت الإعجاب

كشف منسوب صحة حائل بندر الصنيدح؛ لـ"سبق"، تفاصيل إنقاذه طفلة تعرّضت مع والديها لحادث مروري على طريق "حائل - المدينة المنوّرة" بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة؛ حيث أدّى الحادث إلى وفاة الوالدَيْن.

وفي التفاصيل، قال: "صادف مروري مع العائلة وقوع الحادث، وقد تبيّن لنا بالمباشرة وفاة كل مَن في السيارة لدخولها تحت الشاحنة من الخلف، إلا أن الله ألهمني بمشاهدة مصّاص طفل، سقط من السيارة؛ الأمر الذي به أيقنت بوجود طفل، وبدأت البحث عنه داخل السيارة، حتى سمعت أنيناً بسيطاً، اتجهت إليه، لأجد طفلة بأحضان أمها المُتوفاة، فأخرجتها بمساعدة حضور الحادث، وتمّ تقديم الإسعافات الأولية المناسبة لها؛ لكونها ذات ٨ أشهر فقط، ونقلتها مباشرة لمستشفى الملك خالد بحائل، وبقينا جوارها ترافقها زوجتي حتى وصول أقارب الطفلة.

وأضاف: "بدأت رحلة علاج الطفلة في مستشفيات حائل والقصيم، وكنت أتردّد مع زوجتي على منطقة القصيم، دون أن يشعر أحدٌ حتى من زملائي؛ لأن ما نقوم به عمل إنساني واجبٌ على كل مسلم".

وعن مدى تقبّله نشر ما قام به، أكّد أنه لا يرغب ذلك ورفضه البتة، إلا أن زملاءه الذين لاحظوا اختفاءه وكثرة انشغاله وتغيبه عن تجمعاتهم المستمرة، وردّه لهم بأن لديه ظروفاً خاصة تنتهي قريباً ويعود للجلوس معهم، جعلتهم يصرون على معرفة أمره لمساعدته والوقوف معه، وبإخباره لهم بعد مُضي شهر من الحادثة، قام أحد زملائه بنشر تغريدة يشكر فيها زميله، وطلب منه حذفها؛ لكن كان قد تمّ تداولها بشكلٍ واسع، فيما نال ما قام به "الصنيدح" استحسان أبناء المنطقة على موقفه الإنساني غير المستغرب.

يُذكر أن "الصنيدح" وزوجته لا يزالان يتابعان حالة الطفلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أنين في حضن أمها.. "الصنيدح" يروي كيف أنقذ رضيعة من حادث أفقدها والديها
سبق

كشف منسوب صحة حائل بندر الصنيدح؛ لـ"سبق"، تفاصيل إنقاذه طفلة تعرّضت مع والديها لحادث مروري على طريق "حائل - المدينة المنوّرة" بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة؛ حيث أدّى الحادث إلى وفاة الوالدَيْن.

وفي التفاصيل، قال: "صادف مروري مع العائلة وقوع الحادث، وقد تبيّن لنا بالمباشرة وفاة كل مَن في السيارة لدخولها تحت الشاحنة من الخلف، إلا أن الله ألهمني بمشاهدة مصّاص طفل، سقط من السيارة؛ الأمر الذي به أيقنت بوجود طفل، وبدأت البحث عنه داخل السيارة، حتى سمعت أنيناً بسيطاً، اتجهت إليه، لأجد طفلة بأحضان أمها المُتوفاة، فأخرجتها بمساعدة حضور الحادث، وتمّ تقديم الإسعافات الأولية المناسبة لها؛ لكونها ذات ٨ أشهر فقط، ونقلتها مباشرة لمستشفى الملك خالد بحائل، وبقينا جوارها ترافقها زوجتي حتى وصول أقارب الطفلة.

وأضاف: "بدأت رحلة علاج الطفلة في مستشفيات حائل والقصيم، وكنت أتردّد مع زوجتي على منطقة القصيم، دون أن يشعر أحدٌ حتى من زملائي؛ لأن ما نقوم به عمل إنساني واجبٌ على كل مسلم".

وعن مدى تقبّله نشر ما قام به، أكّد أنه لا يرغب ذلك ورفضه البتة، إلا أن زملاءه الذين لاحظوا اختفاءه وكثرة انشغاله وتغيبه عن تجمعاتهم المستمرة، وردّه لهم بأن لديه ظروفاً خاصة تنتهي قريباً ويعود للجلوس معهم، جعلتهم يصرون على معرفة أمره لمساعدته والوقوف معه، وبإخباره لهم بعد مُضي شهر من الحادثة، قام أحد زملائه بنشر تغريدة يشكر فيها زميله، وطلب منه حذفها؛ لكن كان قد تمّ تداولها بشكلٍ واسع، فيما نال ما قام به "الصنيدح" استحسان أبناء المنطقة على موقفه الإنساني غير المستغرب.

يُذكر أن "الصنيدح" وزوجته لا يزالان يتابعان حالة الطفلة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
01:48 PM

أنين في حضن أمها.. "الصنيدح" يروي كيف أنقذ رضيعة من حادث أفقدها والديها

رفض حكي القصة حتى لاحظ أصدقاؤه اختفاءه لرعايتها فنشرها أحدهم ونالت الإعجاب

A A A
خالد السليمي - حائل
6
1,548

كشف منسوب صحة حائل بندر الصنيدح؛ لـ"سبق"، تفاصيل إنقاذه طفلة تعرّضت مع والديها لحادث مروري على طريق "حائل - المدينة المنوّرة" بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة؛ حيث أدّى الحادث إلى وفاة الوالدَيْن.

وفي التفاصيل، قال: "صادف مروري مع العائلة وقوع الحادث، وقد تبيّن لنا بالمباشرة وفاة كل مَن في السيارة لدخولها تحت الشاحنة من الخلف، إلا أن الله ألهمني بمشاهدة مصّاص طفل، سقط من السيارة؛ الأمر الذي به أيقنت بوجود طفل، وبدأت البحث عنه داخل السيارة، حتى سمعت أنيناً بسيطاً، اتجهت إليه، لأجد طفلة بأحضان أمها المُتوفاة، فأخرجتها بمساعدة حضور الحادث، وتمّ تقديم الإسعافات الأولية المناسبة لها؛ لكونها ذات ٨ أشهر فقط، ونقلتها مباشرة لمستشفى الملك خالد بحائل، وبقينا جوارها ترافقها زوجتي حتى وصول أقارب الطفلة.

وأضاف: "بدأت رحلة علاج الطفلة في مستشفيات حائل والقصيم، وكنت أتردّد مع زوجتي على منطقة القصيم، دون أن يشعر أحدٌ حتى من زملائي؛ لأن ما نقوم به عمل إنساني واجبٌ على كل مسلم".

وعن مدى تقبّله نشر ما قام به، أكّد أنه لا يرغب ذلك ورفضه البتة، إلا أن زملاءه الذين لاحظوا اختفاءه وكثرة انشغاله وتغيبه عن تجمعاتهم المستمرة، وردّه لهم بأن لديه ظروفاً خاصة تنتهي قريباً ويعود للجلوس معهم، جعلتهم يصرون على معرفة أمره لمساعدته والوقوف معه، وبإخباره لهم بعد مُضي شهر من الحادثة، قام أحد زملائه بنشر تغريدة يشكر فيها زميله، وطلب منه حذفها؛ لكن كان قد تمّ تداولها بشكلٍ واسع، فيما نال ما قام به "الصنيدح" استحسان أبناء المنطقة على موقفه الإنساني غير المستغرب.

يُذكر أن "الصنيدح" وزوجته لا يزالان يتابعان حالة الطفلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,927
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,413
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة