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الجبير: هذا هو السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن

قال: العلاقة المتينة بين المملكة والإمارات ركيزة أساسية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتالية عبر "تويتر"، اليوم،: تشكّل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزةً أساسيةً لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وتابع: السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت إليه المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً لليمن وشعبه الكريم.

واختتم بقوله: يعمل "التحالف"، بقيادة المملكة، وبجهود مقدّرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، ولن نألوا جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير: هذا هو السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتالية عبر "تويتر"، اليوم،: تشكّل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزةً أساسيةً لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وتابع: السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت إليه المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً لليمن وشعبه الكريم.

واختتم بقوله: يعمل "التحالف"، بقيادة المملكة، وبجهود مقدّرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، ولن نألوا جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:23 PM

الجبير: هذا هو السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن

قال: العلاقة المتينة بين المملكة والإمارات ركيزة أساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
11,892

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأضاف في تغريدات متتالية عبر "تويتر"، اليوم،: تشكّل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزةً أساسيةً لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وتابع: السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت إليه المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً لليمن وشعبه الكريم.

واختتم بقوله: يعمل "التحالف"، بقيادة المملكة، وبجهود مقدّرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، ولن نألوا جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق.

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