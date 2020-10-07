"تركي بن طلال" يدشن حملة "لتبقى نظيفة" لتعزيز الوعي بالحفاظ على الوجهات السياحية

تستمر 3 أيام لتغطية متنزهات السودة والحبلة ومحافظة النماص بمشاركة 100 متطوع

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حملة "لتبقى نظيفة" التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة عسير، وبرنامج جودة الحياة، وأمانة المنطقة بمكتب أمير المنطقة بمقر الإمارة، بمشاركة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام لتغطية متنزهات السودة والحبلة، ومحافظة النماص، يشارك فيها نحو 100 متطوع ضمن برنامج مليون متطوع الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتأتي الحملة لتعزيز الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المقدرات الوطنية، والانسجام مع ما نصت عليه لائحة الذوق العام من ضرورة الحفاظ على المكتسبات العامة وعدم الجور عليها أو رمي المخلفات في غير أماكنها.

وتُعد منطقة عسير المحطة الأولى لحملة "لتبقى نظيفة"؛ حيث تشمل مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن مثل هذه المبادرات تأتي لبناء الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على المواقع السياحية والمتنزهات، والاهتمام بتركها نظيفة؛ مشيرًا إلى أنه من المأمول أن تحقق هذه الحملة التي بادرت بها وزارة السياحة أهدافها المتمثلة في زيادة السلوك الإيجابي لدى زوار المواقع السياحية سواءً من أبناء المنطقة أو من السياح القادمين من مختلف المناطق.

وقال أمير منطقة عسير: إن المنطقة شهدت خلال موسم صيف السعودية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهذا انعكس بشكل ظاهر على سوق السياحة؛ حيث انتعشت الفنادق والشقق المفروشة والأسواق وبقية الخدمات. وهذا الأمر أسهم أيضًا في تعزيز النشاطات الاقتصادية واستثمارات الأسر المنتجة ورواد الأعمال.

ومن جهته نوه وزير السياحة بدعم أمير منطقة عسير ومتابعته المستمرة لتطوير السياحة في المنطقة. كما أثنى على إمارة وأمانة منطقة عسير على دعمهما للحملة التي تشارك فيها كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج جودة الحياة.

وأكد الخطيب أن عسير إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة؛ مضيفًا: "نحن نراهن عليها محليًّا وعالميًّا"، وسعداء بأن حملة "لتبقى نظيفة" تنطلق في مرحلتها الأولى من هذه المنطقة، معتبرًا أن هذه خطوة للحفاظ على الاستدامة في مختلف الوجهات السياحية، مقدمًا في الوقت ذاته شكره لكل المتطوعات والمتطوعين في الحملة.