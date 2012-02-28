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نجاح تجربة افتراضية لمواجهة حالة اختطاف طائرة ركاب بمطار المدينة المنورة

بمشاركة 10 جهات رسمية لتهيئة الفرق المختصة في التعامل مع الحالات الطارئة

أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 11 جمادى الآخرة 1439هـ ، تنفيذ تجربة فرضية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة لحالة اختطاف طائرة من طراز بوينج B777 300ER - تقل على متنها (125راكبًا و10 ملاحين).

وقال متحدث أمن الدولة إن التجربة تمت في إطار الإجراءات الأمنية المعتادة لتهيئة وتدريب رجال الأمن والفرق ذات الاختصاص للارتقاء بكفاءاتهم المهنية في التعامل مع الحالات الطارئة ومنها حالات اختطاف الطائرات بمطارات المملكة بهدف الوقوف على جاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات.

واشتملت الفرضية على مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.

وشاركت في تنفيذ الفرضية الجهات الحكومية الآتية:

1- وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية هيئة استخبارات، وأمن القوات المسلحة.

2- وزارة الداخلية- المديرية العامة للدفاع المدني.

3- وزارة الحرس الوطني

4- وزارة الخارجية.

5- وزارة المالية- مصلحة الجمارك.

6- وزارة النقل -الهيئة العامة للطيران المدني.

7- رئاسة الاستخبارات العامة

8-رئاسة أمن الدولة - المباحث العامة، قوات الأمن الخاصة.

9- الخطوط الجوية العربية السعودية.

10- وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث أن الفرضية شاركت فيها فرق إسعافية وطبية ومجموعات إدارية مساندة، حيث أظهرت التجربة - ولله الحمد - درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية وفق المهام المحددة لكل جهة في التعامل مع مثل هذه الحالات الإرهابية التي قد تتعرض لها أي طائرة - لا قدر الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح تجربة افتراضية لمواجهة حالة اختطاف طائرة ركاب بمطار المدينة المنورة
سبق

أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 11 جمادى الآخرة 1439هـ ، تنفيذ تجربة فرضية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة لحالة اختطاف طائرة من طراز بوينج B777 300ER - تقل على متنها (125راكبًا و10 ملاحين).

وقال متحدث أمن الدولة إن التجربة تمت في إطار الإجراءات الأمنية المعتادة لتهيئة وتدريب رجال الأمن والفرق ذات الاختصاص للارتقاء بكفاءاتهم المهنية في التعامل مع الحالات الطارئة ومنها حالات اختطاف الطائرات بمطارات المملكة بهدف الوقوف على جاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات.

واشتملت الفرضية على مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.

وشاركت في تنفيذ الفرضية الجهات الحكومية الآتية:

1- وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية هيئة استخبارات، وأمن القوات المسلحة.

2- وزارة الداخلية- المديرية العامة للدفاع المدني.

3- وزارة الحرس الوطني

4- وزارة الخارجية.

5- وزارة المالية- مصلحة الجمارك.

6- وزارة النقل -الهيئة العامة للطيران المدني.

7- رئاسة الاستخبارات العامة

8-رئاسة أمن الدولة - المباحث العامة، قوات الأمن الخاصة.

9- الخطوط الجوية العربية السعودية.

10- وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث أن الفرضية شاركت فيها فرق إسعافية وطبية ومجموعات إدارية مساندة، حيث أظهرت التجربة - ولله الحمد - درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية وفق المهام المحددة لكل جهة في التعامل مع مثل هذه الحالات الإرهابية التي قد تتعرض لها أي طائرة - لا قدر الله -.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:15 AM

نجاح تجربة افتراضية لمواجهة حالة اختطاف طائرة ركاب بمطار المدينة المنورة

بمشاركة 10 جهات رسمية لتهيئة الفرق المختصة في التعامل مع الحالات الطارئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 11 جمادى الآخرة 1439هـ ، تنفيذ تجربة فرضية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة لحالة اختطاف طائرة من طراز بوينج B777 300ER - تقل على متنها (125راكبًا و10 ملاحين).

وقال متحدث أمن الدولة إن التجربة تمت في إطار الإجراءات الأمنية المعتادة لتهيئة وتدريب رجال الأمن والفرق ذات الاختصاص للارتقاء بكفاءاتهم المهنية في التعامل مع الحالات الطارئة ومنها حالات اختطاف الطائرات بمطارات المملكة بهدف الوقوف على جاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات.

واشتملت الفرضية على مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.

وشاركت في تنفيذ الفرضية الجهات الحكومية الآتية:

1- وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية هيئة استخبارات، وأمن القوات المسلحة.

2- وزارة الداخلية- المديرية العامة للدفاع المدني.

3- وزارة الحرس الوطني

4- وزارة الخارجية.

5- وزارة المالية- مصلحة الجمارك.

6- وزارة النقل -الهيئة العامة للطيران المدني.

7- رئاسة الاستخبارات العامة

8-رئاسة أمن الدولة - المباحث العامة، قوات الأمن الخاصة.

9- الخطوط الجوية العربية السعودية.

10- وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث أن الفرضية شاركت فيها فرق إسعافية وطبية ومجموعات إدارية مساندة، حيث أظهرت التجربة - ولله الحمد - درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية وفق المهام المحددة لكل جهة في التعامل مع مثل هذه الحالات الإرهابية التي قد تتعرض لها أي طائرة - لا قدر الله -.

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