100 ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

"الجوازات": الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.. والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص ستُطبَّق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة بأن الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بـ(911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، وبـ(999) في جميع مناطق المملكة.