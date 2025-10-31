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100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

"الجوازات": الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.. والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص ستُطبَّق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة بأن الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بـ(911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، وبـ(999) في جميع مناطق المملكة.

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100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص ستُطبَّق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة بأن الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بـ(911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، وبـ(999) في جميع مناطق المملكة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:39 PM

100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

"الجوازات": الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.. والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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21,029

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص ستُطبَّق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة بأن الغرامات تتعدَّد بتعدُّد الأشخاص.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بـ(911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، وبـ(999) في جميع مناطق المملكة.

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