لجنة سكن العمالة الأجنبية بجدة تقف على 341 مجمعًا سكنيًّا

بهدف سلامة الفرد والمجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا

وقفت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة، بمشاركة ١٢ جهة معنية، تقودها المحافظة، على ٣٤١ مجمعًا سكنيًّا بالمحافظة، وذلك منذ إطلاقها قبل نحو شهر من الآن في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدر عددهم بتلك المساكن بـ٨١٥١٦ عاملاً، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل، وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

كما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعنايتها واهتمامها بصحة وسلامة الفرد والمجتمع للحد من تفشي فيروس كورونا.