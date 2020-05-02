النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة سكن العمالة الأجنبية بجدة تقف على 341 مجمعًا سكنيًّا

بهدف سلامة الفرد والمجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا

وقفت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة، بمشاركة ١٢ جهة معنية، تقودها المحافظة، على ٣٤١ مجمعًا سكنيًّا بالمحافظة، وذلك منذ إطلاقها قبل نحو شهر من الآن في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدر عددهم بتلك المساكن بـ٨١٥١٦ عاملاً، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل، وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

كما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعنايتها واهتمامها بصحة وسلامة الفرد والمجتمع للحد من تفشي فيروس كورونا.

جدة لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة سكن العمالة الأجنبية بجدة تقف على 341 مجمعًا سكنيًّا
سبق

وقفت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة، بمشاركة ١٢ جهة معنية، تقودها المحافظة، على ٣٤١ مجمعًا سكنيًّا بالمحافظة، وذلك منذ إطلاقها قبل نحو شهر من الآن في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدر عددهم بتلك المساكن بـ٨١٥١٦ عاملاً، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل، وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

كما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعنايتها واهتمامها بصحة وسلامة الفرد والمجتمع للحد من تفشي فيروس كورونا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:24 AM

لجنة سكن العمالة الأجنبية بجدة تقف على 341 مجمعًا سكنيًّا

بهدف سلامة الفرد والمجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
510

وقفت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة، بمشاركة ١٢ جهة معنية، تقودها المحافظة، على ٣٤١ مجمعًا سكنيًّا بالمحافظة، وذلك منذ إطلاقها قبل نحو شهر من الآن في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدر عددهم بتلك المساكن بـ٨١٥١٦ عاملاً، والتحقق من التزامهم بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل، وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

كما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعنايتها واهتمامها بصحة وسلامة الفرد والمجتمع للحد من تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,863
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,851

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة