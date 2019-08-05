"إمارة الفضائح" بين مكالمة مسربة و"فدية أمراء".. خنجر قطر في صدر العرب!

إرهاب وتفجير يلتصق بها أينما حلت في العراق وليبيا وسوريا والصومال.. ماذا بقي؟

يوماً بعد يوم وفي سلسلة فضائح متكررة، تقضي على محاولات قطر المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليمياً ودولياً، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في "تقديم اللازم" للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.

خلال السنوات القليلة الماضية، ثبت بالأدلة تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم.

البنك البريطاني

وكانت أحدث الفضائح القطرية، ما كشفته صحيفة "تايمز" البريطانية، التي قالت إن بنكاً بريطانياً مملوكاً لقطر تورّط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة بحسب ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

وأوردت الصحيفة أن عدداً من زبائن مصرف "الريان" القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، من بينهم منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة؛ إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.

الإرهابي "السبيعي"

وفي الشهر الماضي، ألقى تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية، وجاء على رأس هؤلاء القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

و"السبيعي" مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم "القاعدة"، وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وكانت قطر قد احتجزت "السبيعي" 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأمريكية لاستجوابه؛ حيث كان قد ثبت تورط "السبيعي" في عام 2012 في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبدالله المحيسني.

"فدية الأمراء"!

أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية ومليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.

وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم "إرهابيون"، ومنهم كتائب "حزب الله" في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلاً عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.

بصمات في ليبيا

وفي ليبيا، باتت بصمات الإرهاب القطري واضحة للجيش الوطني، حيث تقدم الدوحة، إلى جانب أنقرة، دعماً لحكومة فايز السراج في طرابلس، التي تتحصن بمليشيات متشددة تستفيد من الأموال القطرية.

وتحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون ليبيون أكثر من مرة عن التحركات القطرية لدعم مليشيات طرابلس، وإجهاض عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة الليبية من قبضة المتطرفين، وأشاروا للقاءات قطرية تركية مع قادة إرهابيي طرابلس.

وفي أكثر من مناسبة، عثر الجيش الوطني الليبي على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، مرة داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في درنة، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وأخرى في بنغازي بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

مكالمة في الصومال

وفي قنبلة من العيار الثقيل، كشف تسجيل صوتي مؤخراً تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال؛ بهدف زعزعة الاستقرار في البلد العربي، وإيجاد ذريعة لتدخل الدوحة في شؤونه وتوسيع نفوذها هناك.

وكان التسجيل لمكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد.

خلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم"، في اعتراف دقيق لا يترك مجالاً للبس بوجود علاقات قوية بين الدوحة والمتطرفين في منطقة القرن الأفريقي.

لكن هذا الدعم لا يبدو مستغرباً، من دولة تؤوي قادة جماعات متشددة مطلوبين في دول الجوار، مثل تنظيم "الإخوان" و"القاعدة" و"داعش"، وتمتلك منابر إعلامية لها أصوات عالية تبث سموم الإرهاب في المنطقة والعالم.