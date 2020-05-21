تجارب دولية.. بريطانيا تبدأ في استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لمعالجة "كورونا"

تقودها جامعة أكسفورد ويشارك فيها أكثر من 40 ألف عامل

يبدأ العاملون بقطاع الرعاية الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، المشاركة في تجارب دولية تقودها جامعة أكسفورد؛ لاستخدام دوائي كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين المخصصين لعلاج الملاريا؛ لمعرفة ما إذا كانا يصلحان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19.

أوضح الفريق المشرف على الدراسة أن أدلة معملية تظهر أن أدوية علاج الملاريا قد تكون فعالة في منع الإصابة بكوفيد-19 أو علاجه لكن لا يوجد دليل قاطع، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال البروفسور نيكولاس وايت الأستاذ بجامعة أكسفورد والرئيس المشارك لفريق البحث: "نحن لا نعلم في الواقع ما إذا كان كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين مفيدين أم ضارين في علاج كوفيد-19".

ويشارك في الدراسة أكثر من 40 ألفاً من العاملين على الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية؛ لتحديد ما إذا كان الدواءان كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين فعالين في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واشتد الطلب على هيدروكسيكلوروكين بعد أن أشاد الرئيس دونالد ترامب به في أوائل أبريل الماضي، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن "ترامب" أنه يتعاطاه الآن للوقاية من الفيروس رغم تحذيرات طبية بشأن استخدامه.



ووافقت السلطات الأمريكية المعنية على استخدام هيدروكسيكلوروكين بصفة استثنائية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من استخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات والتجارب السريرية؛ بسبب مخاطر اضطراب ضربات القلب.