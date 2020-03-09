أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع. ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا. ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين. وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية. وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار. ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض. وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.

مصائب قوم عند قوم فوائد .. "كورونا" يطلق سراح 70 ألف سجين إيراني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09 أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع.



ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.



ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.



وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.



وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.



ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.



وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 02:19 PM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 06:35 PM

مصائب قوم عند قوم فوائد .. "كورونا" يطلق سراح 70 ألف سجين إيراني رئيس السلطة القضائية يبرر: إخراجهم لا يمثل خطرًا على المجتمع





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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع.



ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.



ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.



وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.



وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.



ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.



وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.