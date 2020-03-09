النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصائب قوم عند قوم فوائد .. "كورونا" يطلق سراح 70 ألف سجين إيراني

رئيس السلطة القضائية يبرر: إخراجهم لا يمثل خطرًا على المجتمع

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع.

ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.

وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.

ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصائب قوم عند قوم فوائد .. "كورونا" يطلق سراح 70 ألف سجين إيراني
سبق

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع.

ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.

وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.

ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:19 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:35 PM

مصائب قوم عند قوم فوائد .. "كورونا" يطلق سراح 70 ألف سجين إيراني

رئيس السلطة القضائية يبرر: إخراجهم لا يمثل خطرًا على المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
10,971

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال "رئيسي" لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية: الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع.

ولم يحدد "رئيسي" ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء الماضي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.

وأوضح "إسماعيلي"، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.

ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة، وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخًا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,178
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,264

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة