وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لتأدية أهم أركان الحج، وهو "الوقوف بعرفة" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.

"الدارة" تنشر صورة تاريخية لجبل عرفات في موسم الحج قبل 112 عامًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-30 نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام1325 هـ/ 1908 ميلادي تظهر منظر جبل عرفات خلال موسم الحج .

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لتأدية أهم أركان الحج، وهو "الوقوف بعرفة" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 01:30 PM

"الدارة" تنشر صورة تاريخية لجبل عرفات في موسم الحج قبل 112 عامًا بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم التوجه إلى صعيد عرفات





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نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام1325 هـ/ 1908 ميلادي تظهر منظر جبل عرفات خلال موسم الحج .



وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لتأدية أهم أركان الحج، وهو "الوقوف بعرفة" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.