النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يُجرم مَن يطرد عضواً من قروب؟ قانوني يجيب بين السب والشهوة!

تفسير قانوني لـ "الجعيد" بعد جدل طال مواقع التواصل ولحق به محامون

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، إنه يحق لمشرفي المجموعات في وسائل التواصل عامة والواتساب خاصة، طرد أي عضو يخالف سياسة المجموعة أو لا يرغب في وجوده في مجموعته، دون أن يلحق به أي عقوبات قانونية ما لم يتعدَ بأي أسلوبٍ آخر يوقعه في مخالفة للأنظمة والحقوق.

واستند "الجعيد"؛ على ذلك إلى القاعدة التي تعد الأولى في القانون الجنائي التي تقول إنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح"، حيث هي المستند الذي يكمل طمأنة المجتمع دون خوف أو وجل من اتهام أحدهم لهم، فضلاً عن أن التوسع في التجريم مذموم جداً في القانون الجنائي لأنه يتعلق بحريات الأفراد في المجتمع.

ووصف تجريم قيام مشرفي قروبات الواتساب بطرد أي عضو في المجموعة، وأنه يعرّضهم للسجن والعقوبة -وهو ما أثار الجدل أخيراً- بـ "شهوة التجريم"، وكأنهم يقومون بدور النيابة العامة، بل إن النيابة العامة لم توسع التجريم مثلما بعض المحامين يقومون، وأن المحامين الذين يتطرقون لذلك قد تناسوا أن دور المحامي هو الدفاع في المقام الأول.

وطالب "الجعيد"؛ هيئة المحامين القيام بالدور المنوط بها بشأن الآراء القانونية الجدلية التي قد تتسبب في فيضان شكاوى على مقار الشرطة وعلى برنامج "كلنا أمن" بناءً على رأي قانوني جانب صاحبه الصواب، كما أن العضو المبعد الذي يتقدم بشكوى جنائية غير صحيحة قد يتعرّض لرفع دعوى كيدية من قبل مشرف القروب.

وختم تصريحه لـ"سبق"، بأنه يجب على مشرفي المجموعات في وسائل التواصل أن يضعوا مواثيق وقواعد لقروباتهم لا تخالف القوانين المرعية وفي حال خالف أحد أعضاء القروب فيمكن تنبيهه للمرة الأولى وبعدها يزال من المجموعة، والوصف اللغوي والقانوني ليس الطرد؛ بل الإزالة والعضو ليس مجبوراً على القروب والمشرف كذلك ليس مجبوراً على العضو ما لم يترافق فعل الإزالة بتصرف جنائي مخالف كالسب أو الشتم و خلافه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يُجرم مَن يطرد عضواً من قروب؟ قانوني يجيب بين السب والشهوة!
سبق

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، إنه يحق لمشرفي المجموعات في وسائل التواصل عامة والواتساب خاصة، طرد أي عضو يخالف سياسة المجموعة أو لا يرغب في وجوده في مجموعته، دون أن يلحق به أي عقوبات قانونية ما لم يتعدَ بأي أسلوبٍ آخر يوقعه في مخالفة للأنظمة والحقوق.

واستند "الجعيد"؛ على ذلك إلى القاعدة التي تعد الأولى في القانون الجنائي التي تقول إنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح"، حيث هي المستند الذي يكمل طمأنة المجتمع دون خوف أو وجل من اتهام أحدهم لهم، فضلاً عن أن التوسع في التجريم مذموم جداً في القانون الجنائي لأنه يتعلق بحريات الأفراد في المجتمع.

ووصف تجريم قيام مشرفي قروبات الواتساب بطرد أي عضو في المجموعة، وأنه يعرّضهم للسجن والعقوبة -وهو ما أثار الجدل أخيراً- بـ "شهوة التجريم"، وكأنهم يقومون بدور النيابة العامة، بل إن النيابة العامة لم توسع التجريم مثلما بعض المحامين يقومون، وأن المحامين الذين يتطرقون لذلك قد تناسوا أن دور المحامي هو الدفاع في المقام الأول.

وطالب "الجعيد"؛ هيئة المحامين القيام بالدور المنوط بها بشأن الآراء القانونية الجدلية التي قد تتسبب في فيضان شكاوى على مقار الشرطة وعلى برنامج "كلنا أمن" بناءً على رأي قانوني جانب صاحبه الصواب، كما أن العضو المبعد الذي يتقدم بشكوى جنائية غير صحيحة قد يتعرّض لرفع دعوى كيدية من قبل مشرف القروب.

وختم تصريحه لـ"سبق"، بأنه يجب على مشرفي المجموعات في وسائل التواصل أن يضعوا مواثيق وقواعد لقروباتهم لا تخالف القوانين المرعية وفي حال خالف أحد أعضاء القروب فيمكن تنبيهه للمرة الأولى وبعدها يزال من المجموعة، والوصف اللغوي والقانوني ليس الطرد؛ بل الإزالة والعضو ليس مجبوراً على القروب والمشرف كذلك ليس مجبوراً على العضو ما لم يترافق فعل الإزالة بتصرف جنائي مخالف كالسب أو الشتم و خلافه.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:58 PM

هل يُجرم مَن يطرد عضواً من قروب؟ قانوني يجيب بين السب والشهوة!

تفسير قانوني لـ "الجعيد" بعد جدل طال مواقع التواصل ولحق به محامون

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
8,916

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، إنه يحق لمشرفي المجموعات في وسائل التواصل عامة والواتساب خاصة، طرد أي عضو يخالف سياسة المجموعة أو لا يرغب في وجوده في مجموعته، دون أن يلحق به أي عقوبات قانونية ما لم يتعدَ بأي أسلوبٍ آخر يوقعه في مخالفة للأنظمة والحقوق.

واستند "الجعيد"؛ على ذلك إلى القاعدة التي تعد الأولى في القانون الجنائي التي تقول إنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح"، حيث هي المستند الذي يكمل طمأنة المجتمع دون خوف أو وجل من اتهام أحدهم لهم، فضلاً عن أن التوسع في التجريم مذموم جداً في القانون الجنائي لأنه يتعلق بحريات الأفراد في المجتمع.

ووصف تجريم قيام مشرفي قروبات الواتساب بطرد أي عضو في المجموعة، وأنه يعرّضهم للسجن والعقوبة -وهو ما أثار الجدل أخيراً- بـ "شهوة التجريم"، وكأنهم يقومون بدور النيابة العامة، بل إن النيابة العامة لم توسع التجريم مثلما بعض المحامين يقومون، وأن المحامين الذين يتطرقون لذلك قد تناسوا أن دور المحامي هو الدفاع في المقام الأول.

وطالب "الجعيد"؛ هيئة المحامين القيام بالدور المنوط بها بشأن الآراء القانونية الجدلية التي قد تتسبب في فيضان شكاوى على مقار الشرطة وعلى برنامج "كلنا أمن" بناءً على رأي قانوني جانب صاحبه الصواب، كما أن العضو المبعد الذي يتقدم بشكوى جنائية غير صحيحة قد يتعرّض لرفع دعوى كيدية من قبل مشرف القروب.

وختم تصريحه لـ"سبق"، بأنه يجب على مشرفي المجموعات في وسائل التواصل أن يضعوا مواثيق وقواعد لقروباتهم لا تخالف القوانين المرعية وفي حال خالف أحد أعضاء القروب فيمكن تنبيهه للمرة الأولى وبعدها يزال من المجموعة، والوصف اللغوي والقانوني ليس الطرد؛ بل الإزالة والعضو ليس مجبوراً على القروب والمشرف كذلك ليس مجبوراً على العضو ما لم يترافق فعل الإزالة بتصرف جنائي مخالف كالسب أو الشتم و خلافه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة