"صحة الشرقية" تحقق مع المتسبب برمي نفايات طبية أمام منزل

بعد التحقق من فيديو ظهر فيه صاحب المنزل وهو يوثق الواقعة

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة الشرقية" أسعد سعود أن مدير عام "صحة الشرقية" وجّه المتعهد بعقد النظافة بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية، على خلفية مقطع فيديو الذي يظهر مواطناً وهو يقوم بتصوير حاوية بجانب منزله تحوي نفايات ذكر أنها تخص إحدى الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وقال "سعود": "صحة الشرقية" تؤكد أنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ، وقد تم تقصي حقيقة هذا المقطع.

وأضاف: النفايات المشار إليها ليست مستلزمات جديدة وإنما هي مواد تم استخدامها وقد استهلكت للغرض المخصص لها، ونؤكد أنها غير ملوثة وغير معدية.

وأردف: رميها في هذا المكان مرفوض وهذا التصرف كان اجتهاداً فردياً خاطئاً وغير مسؤول من قبل عدد من عمال إحدى الشركات المتعهدة بالنظافة فيما يعدّ مخالفة للتعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وقد تم التعامل بموجب معايير السلامة ورفع النفايات في حينه والتخلص منها بطريقة سليمة.