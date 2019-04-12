خلال أسبوع .. بلدية الخرج تغلق 56 منشأة لعدم التزامها باشتراطات الوقاية من فيروس كورونا

"البكيري" يدعو للتعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الجميع

قامت بلدية محافظة الخرج بإغلاق أكثر من 56 منشأة تجارية مختلفة النشاط؛ وذلك بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة، نفَّذتها خلال الأسبوع الماضي إدارة صحة البيئة ممثلة في قسم الرقابة الصحية على المجمعات والمحال التجارية في المحافظة، التي تعمل قبل وخلال فترة منع التجوُّل.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخرج، المهندس أحمد بن محمد البكيري، خلال حديثه لـ"سبق": إن البلدية تواصل حملاتها اليومية المكثفة، من خلال الإدارات المعنية بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا الجديد، على المجمعات والمحال التجارية والمطاعم كافة، التي تعمل قبل وأثناء توقيت منع التجول؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: أثمرت تلك الحملات عن إغلاق أكثر من 56 محلاً تجاريًّا مختلف النشاط نظير عدم الالتزام بتطبيق الاشترطات الصحية المطلوبة. كما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على عدد من المخالفين الآخرين حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

ودعا "البكيري" جميع المواطنين والمقيمين للتعاون في الالتزام، والتقيُّد بالمسافات، والتباعد، والعمل بالإجراءات الاحترازية التي تضعها المحال التجارية لضمان سلامة الجميع بإذن الله تعالى.

كما طالب "البكيري" بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفين للأنظمة البلدية في تطبيق الاحترازات الوقائية عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠، أو عن طريق الحساب الرسمي بتويتر kharjmun1@ .