"الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن".

وتوقف زوّار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرّفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة، وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضمّ جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً، وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.

وأقامت اللجنة الإشرافية برعاية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن المشاري؛ مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، حفل تكريم للعاملين، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019م.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في إظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفّرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخصّ بالشكر مركز المعلومات الوطني؛ بصفته الشريك الفني الإستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة الوزارة وخدماتها.