النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن".

وتوقف زوّار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرّفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة، وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضمّ جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً، وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.

وأقامت اللجنة الإشرافية برعاية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن المشاري؛ مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، حفل تكريم للعاملين، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019م.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في إظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفّرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخصّ بالشكر مركز المعلومات الوطني؛ بصفته الشريك الفني الإستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة الوزارة وخدماتها.

وزارة الداخلية جيتكس جيتكس 2019 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019
سبق

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن".

وتوقف زوّار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرّفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة، وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضمّ جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً، وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.

وأقامت اللجنة الإشرافية برعاية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن المشاري؛ مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، حفل تكريم للعاملين، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019م.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في إظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفّرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخصّ بالشكر مركز المعلومات الوطني؛ بصفته الشريك الفني الإستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة الوزارة وخدماتها.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:16 PM

"الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019

أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
0
528

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م، الذي أُقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن".

وتوقف زوّار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرّفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة، وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضمّ جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً، وهي: الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.

وأقامت اللجنة الإشرافية برعاية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن المشاري؛ مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، حفل تكريم للعاملين، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019م.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في إظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفّرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخصّ بالشكر مركز المعلومات الوطني؛ بصفته الشريك الفني الإستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة الوزارة وخدماتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,915
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,668
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,783
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,462

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة