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شاهد.. "الدارة" تحصل على أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة "قبل 67 عامًا"

نشرتها الإعلام: للشيخ أحمد الخياري المدني وضُمّت لمحفوظات "ذاكرة الوطن"

حصلت "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" على تلاوة نادرة تُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني -رحمه الله- ويعود عمرها إلى 67 عامًا.

وزارة الإعلام نشرت التلاوة النادرة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها؛ دارة الملك عبدالعزيز تحصل على تلاوة نادرة للشيخ أحمد الخياري المدني رحمه الله.

وقالت وزارة الإعلام: إن التلاوة النادرة تعود إلى سنة 1376هـ، وتُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام.

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شاهد.. "الدارة" تحصل على أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة "قبل 67 عامًا"
سبق

حصلت "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" على تلاوة نادرة تُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني -رحمه الله- ويعود عمرها إلى 67 عامًا.

وزارة الإعلام نشرت التلاوة النادرة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها؛ دارة الملك عبدالعزيز تحصل على تلاوة نادرة للشيخ أحمد الخياري المدني رحمه الله.

وقالت وزارة الإعلام: إن التلاوة النادرة تعود إلى سنة 1376هـ، وتُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:21 PM

شاهد.. "الدارة" تحصل على أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة "قبل 67 عامًا"

نشرتها الإعلام: للشيخ أحمد الخياري المدني وضُمّت لمحفوظات "ذاكرة الوطن"

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عمر السبيعي - الرياض
0
2,441

حصلت "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" على تلاوة نادرة تُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني -رحمه الله- ويعود عمرها إلى 67 عامًا.

وزارة الإعلام نشرت التلاوة النادرة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها؛ دارة الملك عبدالعزيز تحصل على تلاوة نادرة للشيخ أحمد الخياري المدني رحمه الله.

وقالت وزارة الإعلام: إن التلاوة النادرة تعود إلى سنة 1376هـ، وتُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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