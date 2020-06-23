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تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ

"التجارة العالمية" أشارت إلى تراجع بنسبة 18.5%

ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضًا قياسياً في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

ولم تحدد المنظمة أرقامًا جديدة اليوم، لكنها أوضحت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت "التجارة العالمية" أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: "إن تراجع التجارة الذي نراه حاليًا ضخم تاريخياً في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرًا".

منظمة التجارة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ
سبق

ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضًا قياسياً في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

ولم تحدد المنظمة أرقامًا جديدة اليوم، لكنها أوضحت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت "التجارة العالمية" أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: "إن تراجع التجارة الذي نراه حاليًا ضخم تاريخياً في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرًا".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
03:43 PM

تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ

"التجارة العالمية" أشارت إلى تراجع بنسبة 18.5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضًا قياسياً في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

ولم تحدد المنظمة أرقامًا جديدة اليوم، لكنها أوضحت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت "التجارة العالمية" أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: "إن تراجع التجارة الذي نراه حاليًا ضخم تاريخياً في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرًا".

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