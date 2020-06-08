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مدير الصحة بمجلس التعاون الخليجي: لا موجة ثانية لكورونا في المملكة

قال: السعودية تخفف إجراءاتها بالتدريج وتتابع باستمرار النتائج والمؤشرات

أكد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، عدم وجود موجة ثانية لفيروس كورونا في المملكة، مضيفا: "موجتنا الأولى ما قضت".

وبدد "العمار" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر" المخاوف من هذه الموجة بعد أن دشن ناشطون وسم #الموجه_الثانيه، تضمن أكثر من 9 آلاف تغريدة ضمن قائمة الهاشتاقات الأعلى تداولاً حتى وقت إعداد الخبر.

وقال "العمار": "حذرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول التي خففت إجراءاتها بشكل كامل من عودة موجة ثانية للفيروس قاسية في الشتاء المقبل، إذا لم يتم اكتشاف لقاح".

وأضاف: "نحن في دول الخليج ومن ضمنها السعودية لم تخفف إجراءاتها دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم للمخاطر، ومتابعة للمؤشرات فليس لنا علاقة بهذا الموضوع نهائيا، ونحن متفائلون جداً بإمكانية التوصل إلى لقاح، وألا يكون هناك موجة ثانية للوباء في مكان في العالم".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الصحة بمجلس التعاون الخليجي: لا موجة ثانية لكورونا في المملكة
سبق

أكد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، عدم وجود موجة ثانية لفيروس كورونا في المملكة، مضيفا: "موجتنا الأولى ما قضت".

وبدد "العمار" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر" المخاوف من هذه الموجة بعد أن دشن ناشطون وسم #الموجه_الثانيه، تضمن أكثر من 9 آلاف تغريدة ضمن قائمة الهاشتاقات الأعلى تداولاً حتى وقت إعداد الخبر.

وقال "العمار": "حذرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول التي خففت إجراءاتها بشكل كامل من عودة موجة ثانية للفيروس قاسية في الشتاء المقبل، إذا لم يتم اكتشاف لقاح".

وأضاف: "نحن في دول الخليج ومن ضمنها السعودية لم تخفف إجراءاتها دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم للمخاطر، ومتابعة للمؤشرات فليس لنا علاقة بهذا الموضوع نهائيا، ونحن متفائلون جداً بإمكانية التوصل إلى لقاح، وألا يكون هناك موجة ثانية للوباء في مكان في العالم".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:40 PM

مدير الصحة بمجلس التعاون الخليجي: لا موجة ثانية لكورونا في المملكة

قال: السعودية تخفف إجراءاتها بالتدريج وتتابع باستمرار النتائج والمؤشرات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
15,716

أكد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، عدم وجود موجة ثانية لفيروس كورونا في المملكة، مضيفا: "موجتنا الأولى ما قضت".

وبدد "العمار" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر" المخاوف من هذه الموجة بعد أن دشن ناشطون وسم #الموجه_الثانيه، تضمن أكثر من 9 آلاف تغريدة ضمن قائمة الهاشتاقات الأعلى تداولاً حتى وقت إعداد الخبر.

وقال "العمار": "حذرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول التي خففت إجراءاتها بشكل كامل من عودة موجة ثانية للفيروس قاسية في الشتاء المقبل، إذا لم يتم اكتشاف لقاح".

وأضاف: "نحن في دول الخليج ومن ضمنها السعودية لم تخفف إجراءاتها دفعة واحدة، وإنما كانت بالتدريج مع وجود متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم للمخاطر، ومتابعة للمؤشرات فليس لنا علاقة بهذا الموضوع نهائيا، ونحن متفائلون جداً بإمكانية التوصل إلى لقاح، وألا يكون هناك موجة ثانية للوباء في مكان في العالم".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

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