"أبحاث التسليح": إيران استهدفت "أرامكو" بـ"جيروسكوب"

أجهزة صغيرة في المسيّرات وجدت على متن طائرات إيرانية

كشف مركز "أبحاث التسليح أثناء الصراعات"، في تقرير صدر الأربعاء، أن أجهزة "جيروسكوب" في طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت شركة "أرامكو" بالسعودية.

وأفادت الأخبارية السعودية بأن أجهزة صغيرة في المسيّرات التي استهدفت "أرامكو" وجدت في طائرات إيرانية بالعراق وأفغانستان، حيث تشابه الأجهزة في المسيرات يربط إيران بالهجوم على أرامكو.

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت المملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء هجمات على المنشآت النفطية في السعودية، تلك الغارات التي أوقفت مؤقتًا نصف إنتاج المملكة النفطي.

وقال تقرير مسرب من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: إن المحققين الدوليين لم يتمكنوا من التأكيد بأن الطائرات والصواريخ التي استخدمت في الغارات مصدرها إيران.