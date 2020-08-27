النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء

سيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020

طوّرت روسيا جهازًا للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء
سبق

طوّرت روسيا جهازًا للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:40 AM

روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء

سيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020

A A A
خالد علي - جدة
1
745

طوّرت روسيا جهازًا للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,991

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة