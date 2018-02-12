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"منزلاوي" يلتقي بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة

في إطار سعي أوتاوا للترشح للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

الْتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الثلاثاء، بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر؛ وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وأعرب نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، عن أن زيارته بناء على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة؛ وذلك في سعي كندا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور منزلاوي أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا، وعلى موقفهم من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة وخاصة القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا؛ كونها قضية المملكة الأولى.

حضر اللقاء: رئيسة قسم الترشيحات في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول سارة عاشور، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد القاضي.. ومن وفد كندا حضرت رئيسة قسم الترشيحات رشا القطا.

خالد بن محمد منزولاي ريتشارد آربيتر

الرئيسية/ أخبار العالم

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"منزلاوي" يلتقي بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة
سبق

الْتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الثلاثاء، بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر؛ وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وأعرب نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، عن أن زيارته بناء على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة؛ وذلك في سعي كندا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور منزلاوي أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا، وعلى موقفهم من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة وخاصة القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا؛ كونها قضية المملكة الأولى.

حضر اللقاء: رئيسة قسم الترشيحات في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول سارة عاشور، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد القاضي.. ومن وفد كندا حضرت رئيسة قسم الترشيحات رشا القطا.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:27 AM

"منزلاوي" يلتقي بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة

في إطار سعي أوتاوا للترشح للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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الْتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الثلاثاء، بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر؛ وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وأعرب نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، عن أن زيارته بناء على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة؛ وذلك في سعي كندا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور منزلاوي أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا، وعلى موقفهم من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة وخاصة القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا؛ كونها قضية المملكة الأولى.

حضر اللقاء: رئيسة قسم الترشيحات في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول سارة عاشور، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد القاضي.. ومن وفد كندا حضرت رئيسة قسم الترشيحات رشا القطا.

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