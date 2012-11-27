النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الكشف عن قضايا رشوة شملت موظفًا بإحدى الأمانات وشقيقه بـ23 مليونًا.. ولواء متقاعدًا بـ"الحرس الوطني" بأكثر من 8 ملايين ريال

"نزاهة": تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال

"السليمان": برامج ومبادرات "تعليم جدة" جعلته بيت خبرة إداريًا وتعليميًا

في ختام زيارتها التفقدية التي شملت مدرسة الفيصلية للموهوبين

وصفت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، إدارة تعليم جدة، ببيت الخبرة في كل المجالات التربوية والتعليمية والإدارية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام زيارتها التفقدية لتعليم جدة خلال لقاء مع المدير العام للتعليم بجدة ومساعديه ومديري الإدارات التعليمية بجدة استعرضت خلاله مرئياتها حول الزيارة التي وصفتها بالتجربة المميزة للاطلاع على ما يقدمه تعليم جدة من عمل متقن ونماذج ومبادرات وشراكات مختلفة، جعلت منه بيت خبرة إداريًا وتعليميًا وقدمت الشكر لإدارة تعليم جدة وكل منسوبيها ومنسوباتها على ما شاهدته من عمل تعليمي مميز ومبادرات وبرامج رائدة تقوم بها إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

وكانت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ومديرو عموم الوزارة للتعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون، واصلوا جولتهم التفقدية اليوم بزيارة معهد النور "بنات" بحضور مساعدي مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية للبنين والبنات حيث اطلعوا على مبادرات المعهد المتمثلة في تفريد التعليم وفق منحنى ومبادرة تطبيق "ضاد" لمحو الأمية القرائية والتحول الرقمي في تعليم الكبار ومسابقة تحدي القراءة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى برنامج "حافلتي" لأمن وسلامة طلاب التربية الخاصة وكذلك مبادرة الخدمات التعليمية الممتدة لطالبات التربية الخاصة ومبادرات برامج النطق والتخاطب ومبادرات صعوبات التعلم في المعلم عن بعد والورشة المهنية وغرف مصادر التعلم وكذلك الفصول الافتراضية بالمعهد.

وزار الوفد مدرسة الفيصلية للموهوبين وتم خلال الزيارة استعراض إنجازات المدرسة من خلال العرض المرئي إلى جانب إجراء حوار مع نماذج من الطلاب الموهوبين، وجولة في قاعات الشراكات المجتمعية بالمدرسة، ليطلع الوفد بعد ذلك على تجربة التعليم عن بعد للطلبة المكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وما تقدمه من برامج لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين وجولة في أقسام إدارة التربية الخاصة للبنين.

تعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السليمان": برامج ومبادرات "تعليم جدة" جعلته بيت خبرة إداريًا وتعليميًا
سبق

وصفت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، إدارة تعليم جدة، ببيت الخبرة في كل المجالات التربوية والتعليمية والإدارية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام زيارتها التفقدية لتعليم جدة خلال لقاء مع المدير العام للتعليم بجدة ومساعديه ومديري الإدارات التعليمية بجدة استعرضت خلاله مرئياتها حول الزيارة التي وصفتها بالتجربة المميزة للاطلاع على ما يقدمه تعليم جدة من عمل متقن ونماذج ومبادرات وشراكات مختلفة، جعلت منه بيت خبرة إداريًا وتعليميًا وقدمت الشكر لإدارة تعليم جدة وكل منسوبيها ومنسوباتها على ما شاهدته من عمل تعليمي مميز ومبادرات وبرامج رائدة تقوم بها إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

وكانت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ومديرو عموم الوزارة للتعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون، واصلوا جولتهم التفقدية اليوم بزيارة معهد النور "بنات" بحضور مساعدي مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية للبنين والبنات حيث اطلعوا على مبادرات المعهد المتمثلة في تفريد التعليم وفق منحنى ومبادرة تطبيق "ضاد" لمحو الأمية القرائية والتحول الرقمي في تعليم الكبار ومسابقة تحدي القراءة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى برنامج "حافلتي" لأمن وسلامة طلاب التربية الخاصة وكذلك مبادرة الخدمات التعليمية الممتدة لطالبات التربية الخاصة ومبادرات برامج النطق والتخاطب ومبادرات صعوبات التعلم في المعلم عن بعد والورشة المهنية وغرف مصادر التعلم وكذلك الفصول الافتراضية بالمعهد.

وزار الوفد مدرسة الفيصلية للموهوبين وتم خلال الزيارة استعراض إنجازات المدرسة من خلال العرض المرئي إلى جانب إجراء حوار مع نماذج من الطلاب الموهوبين، وجولة في قاعات الشراكات المجتمعية بالمدرسة، ليطلع الوفد بعد ذلك على تجربة التعليم عن بعد للطلبة المكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وما تقدمه من برامج لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين وجولة في أقسام إدارة التربية الخاصة للبنين.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:39 PM

"السليمان": برامج ومبادرات "تعليم جدة" جعلته بيت خبرة إداريًا وتعليميًا

في ختام زيارتها التفقدية التي شملت مدرسة الفيصلية للموهوبين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
677

وصفت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، إدارة تعليم جدة، ببيت الخبرة في كل المجالات التربوية والتعليمية والإدارية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام زيارتها التفقدية لتعليم جدة خلال لقاء مع المدير العام للتعليم بجدة ومساعديه ومديري الإدارات التعليمية بجدة استعرضت خلاله مرئياتها حول الزيارة التي وصفتها بالتجربة المميزة للاطلاع على ما يقدمه تعليم جدة من عمل متقن ونماذج ومبادرات وشراكات مختلفة، جعلت منه بيت خبرة إداريًا وتعليميًا وقدمت الشكر لإدارة تعليم جدة وكل منسوبيها ومنسوباتها على ما شاهدته من عمل تعليمي مميز ومبادرات وبرامج رائدة تقوم بها إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

وكانت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ومديرو عموم الوزارة للتعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون، واصلوا جولتهم التفقدية اليوم بزيارة معهد النور "بنات" بحضور مساعدي مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية للبنين والبنات حيث اطلعوا على مبادرات المعهد المتمثلة في تفريد التعليم وفق منحنى ومبادرة تطبيق "ضاد" لمحو الأمية القرائية والتحول الرقمي في تعليم الكبار ومسابقة تحدي القراءة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى برنامج "حافلتي" لأمن وسلامة طلاب التربية الخاصة وكذلك مبادرة الخدمات التعليمية الممتدة لطالبات التربية الخاصة ومبادرات برامج النطق والتخاطب ومبادرات صعوبات التعلم في المعلم عن بعد والورشة المهنية وغرف مصادر التعلم وكذلك الفصول الافتراضية بالمعهد.

وزار الوفد مدرسة الفيصلية للموهوبين وتم خلال الزيارة استعراض إنجازات المدرسة من خلال العرض المرئي إلى جانب إجراء حوار مع نماذج من الطلاب الموهوبين، وجولة في قاعات الشراكات المجتمعية بالمدرسة، ليطلع الوفد بعد ذلك على تجربة التعليم عن بعد للطلبة المكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وما تقدمه من برامج لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين وجولة في أقسام إدارة التربية الخاصة للبنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,582

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة