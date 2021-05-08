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1300 سلة غذائية توزعها جمعية أيتام جدة للأسر المحتاجة في رمضان

"ناقرو" أكد سعي الجمعية لتحسين خدماتها في الجوانب الأخرى المعيشية

وزعت جمعية أيتام جدة المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة 1300 سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدين من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من منصة إحسان وأوقاف صالح الراجحي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن الجمعية منذ غرة شهر رمضان المبارك بدأت توزيع هذه السلال ضمن حملة "مصباح يتيم"؛ بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، حيث تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل، مضيفًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والمانحين وأهل الخير، الذين مدّوا أيدي الخير وأسهموا مع الجمعية في تحقيق هذا الاكتفاء ولله الحمد.

وأكد ناقرو سعي الجمعية لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعيًا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للإسهام في حملة "مصباح يتيم" ، إضافة إلى مشروعاتها التنموية الأخرى.

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1300 سلة غذائية توزعها جمعية أيتام جدة للأسر المحتاجة في رمضان
سبق

وزعت جمعية أيتام جدة المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة 1300 سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدين من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من منصة إحسان وأوقاف صالح الراجحي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن الجمعية منذ غرة شهر رمضان المبارك بدأت توزيع هذه السلال ضمن حملة "مصباح يتيم"؛ بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، حيث تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل، مضيفًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والمانحين وأهل الخير، الذين مدّوا أيدي الخير وأسهموا مع الجمعية في تحقيق هذا الاكتفاء ولله الحمد.

وأكد ناقرو سعي الجمعية لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعيًا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للإسهام في حملة "مصباح يتيم" ، إضافة إلى مشروعاتها التنموية الأخرى.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:20 PM

1300 سلة غذائية توزعها جمعية أيتام جدة للأسر المحتاجة في رمضان

"ناقرو" أكد سعي الجمعية لتحسين خدماتها في الجوانب الأخرى المعيشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزعت جمعية أيتام جدة المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة 1300 سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدين من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من منصة إحسان وأوقاف صالح الراجحي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن الجمعية منذ غرة شهر رمضان المبارك بدأت توزيع هذه السلال ضمن حملة "مصباح يتيم"؛ بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، حيث تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل، مضيفًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والمانحين وأهل الخير، الذين مدّوا أيدي الخير وأسهموا مع الجمعية في تحقيق هذا الاكتفاء ولله الحمد.

وأكد ناقرو سعي الجمعية لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعيًا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للإسهام في حملة "مصباح يتيم" ، إضافة إلى مشروعاتها التنموية الأخرى.

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