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في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاون

‏تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاون
سبق

‏تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:33 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:11 PM

في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاون

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
448

‏تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.

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