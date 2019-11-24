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بيان أمريكي مرتقب اليوم.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" عند 82.43 دولارًا

رغم تنسيق واشنطن مع عدة دول لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة آخر التطورات المتعلقة بقرار الولايات المتحدة بالسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا، سحب 50 مليون برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي.

كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ إذ تشهد أوروبا زيادة حالات الإصابة مع اتجاه بعض الدول لتطبيق إجراءات إغلاق جزئية، ومع ذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لتطبيق إجراءات إغلاق لمواجهة زيادة الإصابات في المستقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% عند 82.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.3% مسجلة 78.74 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

بينما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بيان أمريكي مرتقب اليوم.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" عند 82.43 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة آخر التطورات المتعلقة بقرار الولايات المتحدة بالسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا، سحب 50 مليون برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي.

كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ إذ تشهد أوروبا زيادة حالات الإصابة مع اتجاه بعض الدول لتطبيق إجراءات إغلاق جزئية، ومع ذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لتطبيق إجراءات إغلاق لمواجهة زيادة الإصابات في المستقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% عند 82.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.3% مسجلة 78.74 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

بينما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:56 AM

بيان أمريكي مرتقب اليوم.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" عند 82.43 دولارًا

رغم تنسيق واشنطن مع عدة دول لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة آخر التطورات المتعلقة بقرار الولايات المتحدة بالسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا، سحب 50 مليون برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي.

كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ إذ تشهد أوروبا زيادة حالات الإصابة مع اتجاه بعض الدول لتطبيق إجراءات إغلاق جزئية، ومع ذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لتطبيق إجراءات إغلاق لمواجهة زيادة الإصابات في المستقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% عند 82.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.3% مسجلة 78.74 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

بينما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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