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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 6387 إصابة بكورونا

عدد حالات الوفاة بلغ 4337 حالة بعد تسجيل 170

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 151767 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن عدد حالات الوفاة بلغت 4337 حالة بعد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات الشفاء إلى 64426 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 6387 إصابة بكورونا
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 151767 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن عدد حالات الوفاة بلغت 4337 حالة بعد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات الشفاء إلى 64426 حالة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:30 PM

خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 6387 إصابة بكورونا

عدد حالات الوفاة بلغ 4337 حالة بعد تسجيل 170

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 151767 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن عدد حالات الوفاة بلغت 4337 حالة بعد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات الشفاء إلى 64426 حالة.

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