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"آل الـشيخ": جائزة الأمير نايف خلقت تنافساً قوياً في السنة النبوية

نوهّ بجهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن مـحمـد آل الـشيخ على العناية الفائقة والرعاية الدائمة التي توليها المملكة قيادة وشعباً بكتاب الله تعالىوسنة نبيه وبكل ما يتعلق بهما وتقديمها الغالي والنفيس لكل ما يعود بالنفع والخير على أهل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأشار الوزير آل الـشيخ في تصريح له بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالمدينة المنورة أن الجائزة أوجدت تنافساً كبيراً بين أبناء الأمة الإسلامية في السنة النبوية وعلومها، وما يتصل بها من دراسات معاصرة، وشجَّعت البحث العلمي في المجال ذاته، وأذكت روح التنافس العلمي بين الباحثين في مختلف دول العالم.

وبيّن آل الشيخ أن العناية البالغة والاهتمام المتزايد بحفظ الوحيين الكتاب والسنة يأتي امتثالاً لكل ما من شأنه اتباع قول الله جل وعلا مضيفاً أن لحفظ القرآن صوراً وأسباباً منها العناية بهما طباعة ونشراً وتوزيعاً، والعناية بأهلهما وحملتهما، وبكل ما يتعلق بهما.

وعدّ الجائزة تجسّد واقعاً الاهتمام بالسنة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الهجوم على السنة سواء من قبل العقلانيين أو الغلاة، مؤكداً أن السنة المطهّرة جديرة وحرية بوافر الاهتمام وبالغ العناية من قبل قيادة المملكة.

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"آل الـشيخ": جائزة الأمير نايف خلقت تنافساً قوياً في السنة النبوية
سبق

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن مـحمـد آل الـشيخ على العناية الفائقة والرعاية الدائمة التي توليها المملكة قيادة وشعباً بكتاب الله تعالىوسنة نبيه وبكل ما يتعلق بهما وتقديمها الغالي والنفيس لكل ما يعود بالنفع والخير على أهل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأشار الوزير آل الـشيخ في تصريح له بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالمدينة المنورة أن الجائزة أوجدت تنافساً كبيراً بين أبناء الأمة الإسلامية في السنة النبوية وعلومها، وما يتصل بها من دراسات معاصرة، وشجَّعت البحث العلمي في المجال ذاته، وأذكت روح التنافس العلمي بين الباحثين في مختلف دول العالم.

وبيّن آل الشيخ أن العناية البالغة والاهتمام المتزايد بحفظ الوحيين الكتاب والسنة يأتي امتثالاً لكل ما من شأنه اتباع قول الله جل وعلا مضيفاً أن لحفظ القرآن صوراً وأسباباً منها العناية بهما طباعة ونشراً وتوزيعاً، والعناية بأهلهما وحملتهما، وبكل ما يتعلق بهما.

وعدّ الجائزة تجسّد واقعاً الاهتمام بالسنة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الهجوم على السنة سواء من قبل العقلانيين أو الغلاة، مؤكداً أن السنة المطهّرة جديرة وحرية بوافر الاهتمام وبالغ العناية من قبل قيادة المملكة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:35 PM

"آل الـشيخ": جائزة الأمير نايف خلقت تنافساً قوياً في السنة النبوية

نوهّ بجهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن مـحمـد آل الـشيخ على العناية الفائقة والرعاية الدائمة التي توليها المملكة قيادة وشعباً بكتاب الله تعالىوسنة نبيه وبكل ما يتعلق بهما وتقديمها الغالي والنفيس لكل ما يعود بالنفع والخير على أهل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأشار الوزير آل الـشيخ في تصريح له بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالمدينة المنورة أن الجائزة أوجدت تنافساً كبيراً بين أبناء الأمة الإسلامية في السنة النبوية وعلومها، وما يتصل بها من دراسات معاصرة، وشجَّعت البحث العلمي في المجال ذاته، وأذكت روح التنافس العلمي بين الباحثين في مختلف دول العالم.

وبيّن آل الشيخ أن العناية البالغة والاهتمام المتزايد بحفظ الوحيين الكتاب والسنة يأتي امتثالاً لكل ما من شأنه اتباع قول الله جل وعلا مضيفاً أن لحفظ القرآن صوراً وأسباباً منها العناية بهما طباعة ونشراً وتوزيعاً، والعناية بأهلهما وحملتهما، وبكل ما يتعلق بهما.

وعدّ الجائزة تجسّد واقعاً الاهتمام بالسنة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الهجوم على السنة سواء من قبل العقلانيين أو الغلاة، مؤكداً أن السنة المطهّرة جديرة وحرية بوافر الاهتمام وبالغ العناية من قبل قيادة المملكة.

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