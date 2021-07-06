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"التنمية الزراعية" تكشف عن حوافزها للشركات المدرجة في السوق

عبر ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع "تداول" السعودية

عقد صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية"، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وانطلقت الورشة بعرض تعريفي عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، قدّمه مدير الإدراج المحلي في "تداول السعودية" سليمان العسكر.

واستعرض أيضًا أبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، ومناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.

وعن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالي السعودية، قال رئيس قسم التحليل المالي بالصندوق مصطفى الخباز: إنها ستكون خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءًا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف "الخباز" عن أبرز الحوافز، وتشمل: رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة بحيث تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة مقارنة بـ70% للشركات غير المدرجة، ورفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات غير المدرجة.

وأشار إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق، ويتمثّل في رفع سقف التمويل للمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال للشركات غير المدرجة.


يُذكر أن "تداول السعودية" تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الزراعية" تكشف عن حوافزها للشركات المدرجة في السوق
سبق

عقد صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية"، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وانطلقت الورشة بعرض تعريفي عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، قدّمه مدير الإدراج المحلي في "تداول السعودية" سليمان العسكر.

واستعرض أيضًا أبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، ومناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.

وعن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالي السعودية، قال رئيس قسم التحليل المالي بالصندوق مصطفى الخباز: إنها ستكون خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءًا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف "الخباز" عن أبرز الحوافز، وتشمل: رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة بحيث تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة مقارنة بـ70% للشركات غير المدرجة، ورفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات غير المدرجة.

وأشار إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق، ويتمثّل في رفع سقف التمويل للمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال للشركات غير المدرجة.


يُذكر أن "تداول السعودية" تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
06:43 PM

"التنمية الزراعية" تكشف عن حوافزها للشركات المدرجة في السوق

عبر ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع "تداول" السعودية

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متعب البقمي - الرياض
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عقد صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل افتراضية بعنوان "حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية"، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وانطلقت الورشة بعرض تعريفي عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، قدّمه مدير الإدراج المحلي في "تداول السعودية" سليمان العسكر.

واستعرض أيضًا أبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، ومناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.

وعن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالي السعودية، قال رئيس قسم التحليل المالي بالصندوق مصطفى الخباز: إنها ستكون خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءًا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف "الخباز" عن أبرز الحوافز، وتشمل: رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة بحيث تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة مقارنة بـ70% للشركات غير المدرجة، ورفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات غير المدرجة.

وأشار إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق، ويتمثّل في رفع سقف التمويل للمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال للشركات غير المدرجة.


يُذكر أن "تداول السعودية" تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.

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