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لا استفادة أو رصف.. تشوه بصري بجزيرة وسط "64 الشرائع" بمكة!

وسط مطالبات بإزالة الأتربة للتوسعة بشارع يعج بالخدمات والتسوق

برغم أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، والذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15 مخططًا؛ غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي يشهد زحامًا على مدار الساعة لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوق ومراكز خدمية ونحوها.

وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه؛ فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا استفادة أو رصف.. تشوه بصري بجزيرة وسط "64 الشرائع" بمكة!
سبق

برغم أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، والذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15 مخططًا؛ غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي يشهد زحامًا على مدار الساعة لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوق ومراكز خدمية ونحوها.

وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه؛ فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:08 AM

لا استفادة أو رصف.. تشوه بصري بجزيرة وسط "64 الشرائع" بمكة!

وسط مطالبات بإزالة الأتربة للتوسعة بشارع يعج بالخدمات والتسوق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
748

برغم أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، والذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15 مخططًا؛ غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي يشهد زحامًا على مدار الساعة لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوق ومراكز خدمية ونحوها.

وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه؛ فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

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