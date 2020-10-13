لا استفادة أو رصف.. تشوه بصري بجزيرة وسط "64 الشرائع" بمكة!

وسط مطالبات بإزالة الأتربة للتوسعة بشارع يعج بالخدمات والتسوق

برغم أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، والذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15 مخططًا؛ غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي يشهد زحامًا على مدار الساعة لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوق ومراكز خدمية ونحوها.

وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه؛ فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.