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زلزالٌ بقوة 5.7 يضرب جزيرة يونانية ويشعر به سكان عدة مدن مصرية

مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال كريت كان على عُمق 80 كيلومترًا

ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجات ضرب جزيرة كريت، اليوم (الأربعاء)، ولم ترد بعدُ تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية؛ وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجات، وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي، أن السلطات عدّلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجات سابقًا، وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون "سكاي اليوناني": «شعرت به».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومترًا.

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زلزالٌ بقوة 5.7 يضرب جزيرة يونانية ويشعر به سكان عدة مدن مصرية
سبق

ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجات ضرب جزيرة كريت، اليوم (الأربعاء)، ولم ترد بعدُ تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية؛ وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجات، وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي، أن السلطات عدّلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجات سابقًا، وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون "سكاي اليوناني": «شعرت به».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومترًا.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:06 AM

زلزالٌ بقوة 5.7 يضرب جزيرة يونانية ويشعر به سكان عدة مدن مصرية

مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال كريت كان على عُمق 80 كيلومترًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجات ضرب جزيرة كريت، اليوم (الأربعاء)، ولم ترد بعدُ تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية؛ وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجات، وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي، أن السلطات عدّلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجات سابقًا، وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون "سكاي اليوناني": «شعرت به».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومترًا.

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