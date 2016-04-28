أكد ولي العهد أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %. وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030". ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.

ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام حامد العلي سبق 2021-04-28 أكد ولي العهد أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.



وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".



ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 12:30 AM

اخر تعديل 28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 02:45 AM

ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام قال إن السعودية تستهدف الوصول للمعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %





A A A





3 مشاركة

أكد ولي العهد أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.



وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".



ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.