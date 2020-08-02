سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.

الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-02 سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:39 PM

الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية





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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.